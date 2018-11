Semperit Reifen spurt neue Wege ein

Semperit Gripster Tour 2018/2019

Wien, (OTS) - Zum Ski Opening in Obertauern fällt der Startschuss der 5-teiligen Promotion „Semperit Gripster Tour“. Los geht es am 1. und 2. Dezember, wo sich Semperit Reifen von einer ganz anderen, auf die junge Zielgruppe gerichteten Seite zeigt. Auf der Kringsalm in Obertauern stehen zwei Semperit gebrandete Pinzgauer Fahrzeuge mit jeder Menge Funktionen und Animationen für die Besucher zur Verfügung. Das Semperit Promotion Team garantiert für jede Menge Spass, Informationen rund um das Skigebiet und vielfältige Unterhaltung. Fortgesetzt wird die Semperit Gripster Tour am Wochenende vom 8. bis 9. Dezember, wieder auf der Kringsalm in Obertauern. Weitere Termine für 2019 sowie Informationen und Eindrücke vor Ort finden Sie auf der Semperit Homepage (www.semperit-reifen.at/pkw/gripster) oder auf der Semperit Facebookseite (www.facebook.com/semperitreifengmbh/).

