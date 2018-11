Stallduell #2: FC Salzburg gegen RB Leipzig morgen, Donnerstag, live und exklusiv im österreichischen Free-TV ab 18:15 Uhr auf PULS 4

Die UEFA Europa League exklusiv im Free-TV auf PULS 4, im Livestream in der ZAPPN App sowie online auf SPOX.com

Wien (OTS) - Zweiter Sieg des FC Salzburg im „Bullenderby“ oder Revanche des RB Leipzig? Nachdem sich die Österreicher am ersten Spieltag der UEFA Europa League mit einem Last-Minute-Tor gegen ihren Schwesternclub aus Deutschland durchgesetzt haben, drängt der Bundesligist auf Wiedergutmachung. PULS 4 SPORT überträgt die Partie am kommenden Donnerstag ab 18:15 Uhr live aus Salzburg.



PULS 4 SPORT-Team am 29. November:

Moderation: Phillip Hajszan

Kommentator: Florian Knöchl

Experte: Johnny Ertl

Reporter: Mario Hochgerner



UEFA Europa League live: FC Salzburg vs. RB Leipzig

Morgen, Donnerstag, um 18:15 Uhr live auf PULS 4



Highlights aller Spiele exklusiv auf PULS 4. Eine ausführliche Zusammenfassung des 5. Matchdays inklusive der Partie Spartak Moskau vs. Rapid Wien präsentiert PULS 4 ab 23:15 Uhr - ebenfalls live aus Salzburg.



LIVE im TV und im LIVESTREAM. Die UEFA Europa League exklusiv im Free-TV live auf PULS 4, im Livestream in der ZAPPN App und online auf SPOX.com.





