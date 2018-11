BWT begrüßt EU-Plastikentscheid: Müllvermeidung beginnt mit jedem Schluck

Mit Tischwasserfiltern von BWT kann der Plastikmüll schon heute deutlich reduziert werden.

Wasser ist die wichtigste Ressource auf der Welt. Wasseraufbereitungs-Lösungen von BWT helfen, die Umwelt bei jedem Schluck zu schützen und den Müllberg zu verkleinern. Jeder Haushalt kann Kosten sparen, Wasserflaschen müssen nicht mehr geschleppt werden und dabei wird zum Umweltschutz beigetragen. Vom Tischwasserfilter bis zur Wasserfilterstation über den Wasserhahn oder kleine Wasserspenderlösungen für zuhause: Die wegweisende BWT-Magnesium-Technologie macht gutes Leitungswasser zu bestem Magnesium Mineralized Water. Konsumenten und Umwelt profitieren gleichermaßen Wolfgang Helmberger, Global Brand Director für den Point-of-Use-Bereich bei BWT

Mondsee (OTS/LCG) - Europas führendes Wassertechnologieunternehmen begrüßt den Vorstoß der Europäischen Union zur Reduktion von Plastikmüll. Von den laut EU-Kommission etwa 26 Millionen Tonnen Kunststoffabfällen, die jährlich in ganz Europa entstehen, werden weniger als 30 Prozent zur Wiederverwertung gesammelt. Österreich liegt etwas unter dem EU-Schnitt: Hierzulande liegt die Recyclingrate bei 34 Prozent. Aktuellen Eurostat-Zahlen zufolge werden in Österreich 34,2 Kilogramm Plastik pro Jahr und Person verbraucht – etwas weniger als in Deutschland (37,4 Kilogramm). In den EU-Staaten liegt der Verbrauch bei 31,1 Kilogramm und die Recyclingquote bei 40 Prozent. Laut Global 2000 entfallen in Europa 40 Prozent des Plastiks auf die Verpackungsindustrie, 20 Prozent aufs Baugewerbe, neun Prozent auf die Automobil- und sechs Prozent auf die Elektronikindustrie.

Bis 2025 sollen mindestens 90 Prozent der Plastikgetränkeflaschen in allen Mitgliedsstaaten zur Wiederverwertung gesammelt werden. Intensive Konsumenteninformation soll zur Bewusstseinsbildung beitragen. Auch Einwegpfand-Systeme, wie sie bereits in Deutschland existieren, stellen eine Möglichkeit dar, das Recyclingziel zu erreichen. Zudem sollen sich Hersteller an Kosten für die Säuberung der Umwelt beteiligen, womit die Endverbraucherpreise mit hoher Wahrscheinlichkeit steigen werden.

„Wasser ist die wichtigste Ressource auf der Welt. Wasseraufbereitungs-Lösungen von BWT helfen, die Umwelt bei jedem Schluck zu schützen und den Müllberg zu verkleinern. Jeder Haushalt kann Kosten sparen, Wasserflaschen müssen nicht mehr geschleppt werden und dabei wird zum Umweltschutz beigetragen. Vom Tischwasserfilter bis zur Wasserfilterstation über den Wasserhahn oder kleine Wasserspenderlösungen für zuhause: Die wegweisende BWT-Magnesium-Technologie macht gutes Leitungswasser zu bestem Magnesium Mineralized Water. Konsumenten und Umwelt profitieren gleichermaßen“ , erklärt Wolfgang Helmberger, Global Brand Director für den Point-of-Use-Bereich bei BWT.

BWT hat die sichere Alternative zur Plastikflasche: Umweltschutz durch Müllvermeidung

Eine Studie des Verbands Österreichischer Entsorgungsbetriebe (VOEB) zeigt, dass 85 Prozent der Österreicher Mülltrennung als wichtigsten persönlichen Beitrag zum Umweltschutz sehen. Effektiver Umweltschutz beginnt allerdings schon bei der Müllvermeidung: BWT bietet heute schon mit innovativen Tischwasserfiltern oder sogenannten Küchenwasserfiltern über den Wasserhahn eine einfache und sichere Alternative zu Plastikflaschen. Mit einer Filterkartusche kann der Inhalt von rund 120 herkömmlichen 1-Liter-Plastikflaschen von störenden Geruchs- und Geschmacksstoffen befreit werden, womit ein wohlschmeckender und sicherer Wassergenuss garantiert ist.

Durch die patentierte BWT-Magnesium-Technologie kann das Wasser zudem mit dem Mineral Magnesium angereichert werden. Magnesium Mineralized Water von BWT bietet zahlreiche Vorteile wie zusätzlichen Kalkschutz, der die Lebensdauer von Haushaltsgeräten wie Kaffeemaschinen und Wasserkochern erhöht. Mit attraktiven neuen Produkten wie Magnesium Mineralized Water + ZINC, Balanced Alkalized Water oder Soft Filtered Water bietet BWT individuelle Wasserlösungen für jeden Bedarf. Sie alle stehen für hohe Hygiene- und Sicherheitsstandards sowie einfachen Umweltschutz beim täglichen Wasserkonsum.

Den formschönen Tischwasserfilter Penguin 2,7 Liter im skandinavischen Design gibt es mit einer kostenlosen Trinkflasche aus Glas für unterwegs aktuell um nur 24,99 Euro im Online-Shop auf www.bwt.com/shop.

+++ BILDMATERIAL +++ Bildmaterial steht zur honorarfreien Veröffentlichung im Rahmen der redaktionellen Berichterstattung zur Verfügung. Bildmaterial zur Meldung hier downloaden.

Rückfragen & Kontakt:

BWT BARRIER Europe GmbH

Stephanie Männer

Tel.: +43 6232 5011-1186

stephanie.maenner @ bwt-group.com



leisure communications

Alexander Khaelss-Khaelssberg

Tel.: +43 664 8563001

akhaelss @ leisure.at

https://twitter.com/akhaelss

https://www.leisure.at/presse