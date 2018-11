BuchQuartier im MuseumsQuartier Wien

Wien (OTS) - Mittlerweile schon Tradition hat das „BuchQuartier“, die Buchmesse der kleinen und unabhängigen Verlage das heuer am 08. und 09. Dezember stattfindet. Über 100 Verlage laden die BesucherInnen bei freiem Eintritt ein, nicht nur literarische Highlights zu entdecken, sondern bei zahlreichen Veranstaltungen und Lesungen die AutorInnen auch persönlich kennen zu lernen.

Auf der Lesebühne finden über 40 Veranstaltungen statt: diesmal unter anderem mit Hanna Herbst, die aus ihrem Buch „Feministin sagt man nicht“ (Sa 08.12., 12.40h) lesen wird, in dem sie temporeich, mutig und zugänglich erzählt, was ihr Leben geprägt hat. Das Satire-Duo Gebrüder Moped lässt in seinem neuen Werk „Heute gehört uns Österreich und morgen die ganze Scheibe“ (Sa 08.12., 13.30h) den Österreicher aussterben und macht ihn zugleich zum Zentrum der Welt. Mit dem 100-jährigen Bestehen des Frauenwahlrechts setzt sich Isabella Feimer in „Frauen.Wahl.Recht.“ (Sa 08.12., 13.55h) auseinander. Christopher Wurmdobler wird seinen Roman „Solo“ (Sa 08.12., 14.20h) präsentieren. Hochspannung garantiert Nicole Makarewicz‘ Thriller „Dein Fleisch und Blut“ (Sa 08.12., 16.25h). David Scheid wiederum zaubert mit dem Programm „Remix“ (Sa 08.12., 18.30h) ein schmackhaftes Kabarettmenü.

Tags darauf liest Tex Rubinowitz aus „Die sexuellen Phantasien der Kohlmeisen“ (So 09.12., 11.25h). Das Wissen der Menschheit wächst ins Unermessliche, der Mensch jedoch verliert den Überblick. Dieser Notstand hat Jörg Metes und Tex Rubinowitz nicht ruhen lassen, und so haben sie wieder Ordnung ins Chaos gebracht. Tagebuch-Einträge aus zwei Jahrhunderten (1916-2014) bietet Diana Köhle in „Wir haben nämlich beide eine Zahnspange, aber er nur oben“ (So 09.12., 15.10h). In „Wir gingen weil alle gingen“ (So 09.12., 16h) blickt Thomas Perle in viele Schicksale aus Rumänien um 1989. In poetisch verknappter, dichter Sprache erzählt der Autor von Anpassung und Brüchen, von Widerstand, Sehnsucht und Aufbruch.

Das gesamte Programm und alle weiteren Infos unter www.buchquartier.com

BuchQuartier - Der Markt der Independent- & Kleinverlage

Datum: Sa 08. & So 09.12., jeweils 11–19h

Ort: MuseumsQuartier Wien, Arena21, Ovalhalle, frei_raum Q21

Museumsplatz 1, 1070 Wien

www.buchquartier.com

Eintritt frei!



