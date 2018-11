WK-Wien-WIPA: Alle Anträge der Freiheitlichen Wirtschaft Wien wurden angenommen!

FW-Baron: Wir konnten mit unseren Schwerpunkten aus den Bereichen Arbeitsmarkt, Arbeitsrecht, Steuern und Finanzplatz Wien punkten!

Wien (OTS) - "Im gestrigen Wirtschaftsparlament der Wirtschaftskammer Wien hat die Freiheitliche Wirtschaft (FW) alle Anträge durchgebracht und damit einmal mehr bewiesen, dass die Fraktion der Freiheitlichen Wirtschaft der Ideen- und Impulsgeber im Unternehmerparlament ist!“, so der Präsident der Freiheitlichen Wirtschaft Wien, LAbg. Karl Baron.

Baron dazu: „Mit unseren Anträgen haben wir gezielt Problembereiche aus der Praxis in Angriff genommen und Lösungsvorschläge aufgezeigt. So steht für uns die Entwicklung eines neuen Gesamtpaketes anstatt von einzelnen Maßnahmen für den Arbeitsmarkt im Vordergrund. So sollen endlich größtmögliche Anreize zur Aufnahme von Arbeit geschaffen und gleichzeitig eine sichere Versorgung und friedensstiftende Absicherung von Arbeitslosen gewährleistet werden.“

„Steuerrechtlich haben wir eine Erhöhung der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter von derzeitigen 400 Euro auf 1.500 Euro angeregt, um positive Investitionsanreize zu erzielen. Auch bei der Überlassung von Arbeitskräften zur Ausübung eine Organfunktion sind arbeits-, steuer- und gesellschaftsrechtliche Anpassungen notwendig. Ganz besonders wichtig ist uns die Attraktivierung des Finanzplatzes Wien. So soll die Wiener Börse international gestärkt werden, indem für Wertpapiere die Geltendmachung von Verlusten aus Kapitalbeteiligungen (Ausgleich/Vortrag) möglich gemacht werden und die Kursgewinnsteuer reduziert wird.“, so Baron weiter.

„Dank der Initiativkraft der Freiheitlichen Wirtschaft Wien wurde heute der Startschuss für diese wichtigen Themen abgegeben. Nun ist die Politik am Zug, die Vorschläge so rasch als möglich umzusetzen!“, so Baron abschließend.

