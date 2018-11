TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" Mittwoch, 28. November 2018, von Manfred Mitterwachauer: "Bund macht Ernst, der Westen auch?"

Innsbruck (OTS) - Die Bundesregierung hat der Mindestsicherungsreform keineswegs die scharfen Zähne gezogen. Das war auch nicht zu erwarten. In der Umsetzung sind die Länder am Zug. Der Westen murrt. Ob dem ein Aufstand folgt, bleibt fraglich.

Die Reform der Mindestsicherung ist das, wofür sie von Türkis-Blau von Anfang an gedacht war: ein Vorhaben zur Verschärfung und Reduktion einer Sozialleistung. Eine, die laut Statistik Austria im Jahr 2017 insgesamt von knapp 308.000 Personen in Österreich in Anspruch genommen werden musste. In Tirol waren das 17.200 Menschen – die größte Empfängergruppe sind die Österreicher, auf Platz zwei folgen anerkannte Flüchtlinge. Im Schnitt lag die Bezugsdauer bei sechs bis sieben Monaten.

Als im Frühjahr erste Details der Mindestsicherungsreform preisgegeben wurden, war der Aufschrei groß. Insbesondere im politischen Westen des Landes. Also in all den Landesregierungen mit grüner Beteiligung. Tirol, Salzburg und Vorarlberg hauten sich in der Folge auf ein Packerl und forcierten ihr eigenes Modell. Eines, das insbesondere auf die – im Vergleich zum Osten – ungleich höheren Wohnkos­ten Bezug und Bedacht nimmt. Eines, das auch keinen „Deckel“ aufgesetzt bekam. Zu Recht, wie sich in Niederösterreich weisen sollte. Dort kippten die Verfassungsrichter das Mindestsicherungsmodell. In Oberösterreich griff gar der Europäische Gerichtshof ein.

Zwar hat der türkis-blaue Reformentwurf keinen finanziellen Deckel, ob er verfassungsmäßig hält, muss sich trotzdem erst weisen. Fakt ist: Die Bundesregierung macht ungeachtet der anhaltenden Kritik Ernst. Die zum Beispiel an den vollen Bezug der Mindestsicherung gekoppelte Voraussetzung gewisser Sprachkenntnisse oder eines Pflichtschulabschlusses zielt natürlich darauf ab, Leistungen für Ausländer zu reduzieren. Das ist auch der rote Faden dieses Grundsatzgesetzes: bestimmte Personengruppen ganz oder zum Teil von der Mindestsicherung auszunehmen. Aus Sicht von Türkis-Blau legitim. Soziale Organisationen sehen das anders.

Umzusetzen hat das geplante Grundsatzgesetz aber nicht der Bund, das ist Aufgabe der Länder. Die ÖVP im Westen und mit ihr die Grünen müssen sich entscheiden: ob aus lautem Murren jetzt aktiver Widerstand wird. Den Aufstand proben können sie – die Mittel hierfür sind beschränkt. Möglich ist ein Gang zum Verfassungsgerichtshof. Diese Option hält sich aber auch der Bund offen – für all jene Länder, die nicht spuren wollen. Oder man schluckt die Krot und konterkariert die Reform durch die Hintertür: indem das fehlende Sozialgeld eben auf dem Wege von direkten Landesförderungen einfach ausgeglichen wird.

