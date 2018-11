CITICPE teilt sich bei den Private Equity Exchange & Awards 2018 Gold in der Kategorie "Best Global Private Equity Fund"

Peking und Paris (ots/PRNewswire) - CITICPE hat bei den Private Equity Exchange & Awards 2018, eine der wichtigsten gesamteuropäischen Veranstaltungen mit Schwerpunkt auf Privatkapital, die von der renommierten Medien- und Ratingagentur Leaders League in Paris ausgerichtet wird, in der Kategorie "Best Global Private Equity Fund" (Weltweit beste Private-Equity-Fonds) eine Auszeichnung in Gold erhalten.

CITICPE ist die einzige chinesische Private-Equity-Firma, die einen solchen Preis zwei Jahre nacheinander gewonnen hat, was die ungebrochene Anerkennung von CITICPE als einer der führenden chinesischen Vermögensverwalter durch die internationale Investment-Gemeinschaft widerspiegelt.

Bei den Private Equity Exchange & Awards werden die Private-Equity-Fonds mit der weltweit besten Performance ausgezeichnet. Nach einer gründlichen Prüfung, bei der die allgemeine Governance und Performance von Unternehmen ausgewertet wird (einschließlich der strategischen Positionierung, der Managementteams, der Marktexpertise in den letzten zehn Jahren sowie der Anlageperformance, Kapitalisierungen und Ausschüttungen in den letzten drei Jahren), wählt die Jury, die aus mehr als 80 hoch profilierten Experten besteht (darunter Limited Partners und Vermögensverwalter), die endgültigen Gewinner.

Seit seiner Gründung 2008 legt CITICPE den Schwerpunkt auf sechs Bereiche: Technologie & Internet, Industrie & Energie, Geschäfts- & Finanzdienstleistungen, Konsum & Freizeit, Healthcare und Immobilien. Die Firma verfolgt bei Investitionen eine langfristige Strategie und investiert in chinesische Unternehmen und internationale Firmen, die mit dem Wachstum in China verbunden sind. Das Unternehmen ist bestrebt, das Wachstum seiner Portfolio-Unternehmen zu unterstützen, indem es weltweit bewährte Methoden in den Anlageprozess einbringt und für Investoren eine nachhaltige Rendite generiert. Derzeit verwaltet das Unternehmen mehr als 15 Mrd. USD (100 Mrd. RMB) für institutionelle Anleger auf der ganzen Welt.

Lefei Liu, Chairman und Chief Executive Officer von CITICPE, kommentierte: "Wir fühlen uns geehrt, bei den Private Equity Exchange & Awards 2018 einen Preis in Gold zu erhalten. CITICPE feiert dieses Jahr auch sein 10-jähriges Bestehen. In den vergangenen zehn Jahren haben wir für unsere Investoren eine herausragende Rendite erwirtschaftet. Bei unserer Anlagestrategie geht es um Wertschöpfung, und wir sind ein Vermögensverwalter mit einer starken Unternehmenskultur. In den kommenden zehn Jahren werden wir weiter offen und maßvoll vorgehen, heimische und internationale bewährte Methoden übernehmen und gemeinsam mit unseren Partnern versuchen, die Anlageperspektiven und Unternehmensführung chinesischer PE-Firmen zu verbessern. Wir wollen uns internationale Anerkennung verschaffen und die wirtschaftliche Entwicklung Chinas und der ganzen Welt voranbringen."

In der Kategorie "Best Global Private Equity Fund 2018" wurde neben CITICPE auch die führende Investmentgesellschaft Apollo Global Management mit einer Auszeichnung in Gold gewürdigt. In der gleichen Kategorie hatten im Jahr zuvor CITICPE neben KKR, Blackstone und anderen globalen Investmentgesellschaften einer Auszeichnung in Silber erhalten.

Die Leaders League mit Sitz in Paris ist eine Medien- und Ratingagentur, die seit 17 Jahren die Private Equity Exchange & Awards ausrichtet.

Informationen zu CITICPE

CITICPE ist eine führende alternative Vermögensverwaltungsgesellschaft, die eine Vielzahl von Anlageklassen verwaltet, darunter Fonds mit Privatkapital, Mezzanine-Kapital und Kapital von offenen Märkten. Die Firma, hinter der über 200 inländische und internationale Investoren stehen, wurde 2008 von einem Weltklasseteam aus Investmentprofis gegründet. CITICPE kennt China wie kein anderer und ist ein global denkender, auf langfristigen Wert ausgerichteter Investor. Die Firma nutzt ihre Expertise in der Branche, um einen Dealflow zu erzeugen und die Wertschöpfung voranzutreiben, die auch in der Phase nach einer Investition funktioniert. CITICPE folgt einem disziplinierten Ansatz bei Investitionen, um das Investorenkapital zu erhalten und wachsen zu lassen. Das Private-Equity-Portfolio der Firma aus mehr als 100 Unternehmen ist in hohem Maße nach Sektor und Investitionsstufe ausdifferenziert. CITICPE ist stolz auf seine zukunftsgerichtete Investitionsphilosophie und arbeitet hart daran, für seine Investoren und für eine bessere Welt auf lange Sicht Wert zu erzeugen. Weitere Informationen finden Sie unter www.citicpe.com.

Rückfragen & Kontakt:

CITICPE

Cindy Qi

(86) 010-85078536

QiXin @ citicpe.com