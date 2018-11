FP-Niegl: SPÖ stimmt gegen Alkoholverbot am Franz-Jonas-Platz

Offenbar Uneinigkeit zwischen Bezirks- und Landes-SPÖ

Wien (OTS) - Während die Wiener Freiheitlichen seit Jahren ein Alkoholverbot am Floridsdorfer Franz-Jonas-Platz fordern, gab die SPÖ-Floridsdorf, insbesondere Bezirksvorsteher Georg Papai, in den letzten Monaten vor, nun auch dafür zu sein. Mit wenig ernstzunehmenden Aussagen hat er versucht, das Thema für sich und seine Genossen zu vereinnahmen.

Diesem Possenstück ist nun ein Ende gesetzt. Die Wiener Freiheitlichen haben heute im Wiener Gemeinderat einen Antrag auf Verhängung eines Alkoholverbotes am Franz‑Jonas-Platz eingebracht. Wie befürchtet hat sich die SPÖ – unterstützt von den Grünen und den NEOS - dagegen ausgesprochen. Somit haben die Genossen erneut einerseits ihr wahres Gesicht in dieser Causa, andererseits die weit verbreitete Uneinigkeit zwischen den Bezirken und der völlig abgehobenen Rathaus-SPÖ gezeigt. „Mit dem heutigen Umfaller steht eindeutig fest, dass wir Freiheitlichen alleine der Garant für ein Alkoholverbot am Franz-Jonas-Platz sind und die Genossen kein Interesse daran haben, das Verlangen der Bürger nach mehr Sicherheit umzusetzen“, so der Floridsdorfer LAbg. Michael Niegl.

Sollte die Floridsdorfer Bezirks-SPÖ, allen voran ihr erfolgloser Bezirksvorsteher, nochmals den Drang verspüren sich zu diesem Thema zu äußern, wird die FPÖ sie an die heutige Abstimmung erinnern und die Genossen ersuchen, die Bevölkerung nicht abermals zu täuschen.

„Die Sicherheit der Bürger und deren berechtigte Anliegen interessieren die Sozialdemokraten nämlich nicht“, stellt Niegl abschließend fest. (Schluss)

