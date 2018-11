Wirtschaftsbund Wien/Ruck: Gratulation an Wolfgang Ecker!

Wirtschaftsbund Wien Landesobmann gratuliert neu gewähltem NÖ Landesgruppenobmann, besonderer Dank an Sonja Zwazl für 18 Jahre an der Spitze des WB NÖ!

Wien (OTS) - „Herzliche Gratulation an Wolfgang Ecker und sein Team an der Spitze des Wirtschaftsbundes Niederösterreich“, sagt Walter Ruck, Obmann des Wiener Wirtschaftsbundes und Präsident der Wiener Wirtschaftskammer, in einer ersten Stellungnahme zum heute neu gewählten Vorstand. Ruck freut sich bereits auf die Fortführung der guten Arbeit in Niederösterreich: „Die nächsten Jahre gilt es die heimische Wirtschaft weiterhin so positiv zu unterstützen. Für diese Herausforderung wünschen wir viel Kraft und bieten unsere vollste Unterstützung an!"

Ganz besonders bedanken möchte sich Walter Ruck bei der Vorgängerin Eckers', Sonja Zwazl: „18 Jahre als Obfrau des Wirtschaftsbundes Niederösterreich sind eine beeindruckende Zeitspanne, in der Sonja Zwazl ihre Landesorganisation nachhaltig geprägt und große Erfolge erzielt hat.“

