Wölbitsch/Olischar ad Mehrzweckhalle: Vassilakous Ankündigung wirft Fragen auf

Entscheidung grundsätzlich zu begrüßen – Wie steht SPÖ zu Standort St. Marx? – ÖVP-Sonderlandtag zum Thema Sport am Donnerstag

Wien (OTS) - „Die heutige Ankündigung von Planungsstadträtin Vassilakou, die Mehrzweckhalle in St. Marx zu bauen, wirft viele Fragen auf. Finanzstadtrat Hanke hat zuletzt davon gesprochen, dass acht Standorte in Prüfung seien, mit noch offenem Ergebnis. Die Standortentscheidung ist grundsätzlich zu begrüßen, schließlich hat die ÖVP Wien dieses Projekt jahrelang gefordert“, so Stadtrat Markus Wölbitsch und Klubobfrau Elisabeth Olischar und weiter: „Doch entspricht das auch der Meinung der SPÖ?“

Eine attraktive und zentrale Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz müsse jedenfalls gewährleistet sein. „Hier muss gegebenenfalls auch weitergedacht werden, wie etwa eine Verdichtung der U-Bahn und S-Bahn Intervalle“, hält Olischar fest.

„Die Ankündigung von Bürgermeister Ludwig, die Flächenbezirke bei der Schaffung von Infrastruktur mitzudenken, ist aber scheinbar verpufft“, hält Markus Wölbitsch fest, der klare Ansagen seitens der SPÖ einfordert. „Wir nutzen den von uns einberufenen Sonderlandtag zum Thema Sport am Donnerstag auch dafür, um diese und noch mehr offene Fragen zu klären!“

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP-Klub der Bundeshauptstadt Wien

Michael Ulrich

Leitung Kommunikation

+43 650 6807609

michael.ulrich @ wien.oevp.at