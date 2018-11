Wölbitsch/Schwarz: Trauer um Hilde Philippi

Wien (OTS) - „Sehr bestürzt“ zeigen sich Stadtrat Markus Wölbitsch und Bezirksparteiobfrau der ÖVP Leopoldstadt Gemeinderätin Sabine Schwarz angesichts des Ablebens von Hilde Philippi. 1986 stieg Philippi in die Bezirkspolitik ein, sie war unter anderem Bezirksparteiobfrau und Klubobfrau in der Leopoldstadt.

Hilde Philippi war Obfrau des Kulturvereins Leopoldstädter Bildungszentrum und Vizepräsidentin von BasisKulturWien. „Hilde Philippi war in vielen Bereichen engagiert und hat sich immer für die Menschen in unserer Stadt eingesetzt“, so Wölbitsch.

„Vor allem ihre Gedichte und Lesungen haben die Leute erheitert, aber auch zum Nachdenken angeregt“, so Schwarz. Seit ihrer Schulzeit schrieb Philippi Gedichte, die sie in Vereinen und auf Veranstaltungen vortrug. Sie veröffentlichte drei Gedichtbände und war bekannt für ihre Anlassgedichte zu Geburtstagen und Jubiläen.

Seitens der Bundeshauptstadt Wien wurde ihr das Goldene Verdienstzeichen verliehen. „Hilde Phlippi hat nicht nur in der Politik, sondern auch mit ihrer Dichtkunst viele Menschen berührt. Sie wird nicht vergessen werden. Unsere Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei ihrer Familie und ihren Freunden", so Wölbitsch und Schwarz.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP-Klub der Bundeshauptstadt Wien

Michael Ulrich

Leitung Kommunikation

+43 650 6807609

michael.ulrich @ wien.oevp.at