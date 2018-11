Fast eine Million Kinder im Mittleren Osten und Nordafrika durch Winterkälte gefährdet

Kinderhilfswerk UNICEF mit Finanzierungslücke von 33 Millionen US-Dollar konfrontiert

Jahre des Konflikts, der Vertreibung und der Arbeitslosigkeit haben die finanziellen Ressourcen der Familien auf fast Null reduziert. Im Winter warm zu bleiben ist einfach unerschwinglich geworden Geert Cappelaere, UNICEF-Regionaldirektor für den Mittleren Osten und Nordafrika

Mit unzureichender Nahrung und mangelnder Gesundheitsversorgung sind die Kinder schwach geworden und anfällig für Unterkühlung und gefährliche Atemwegserkrankungen. Ohne Hilfe, um sie vor dem eisigen Wetter zu schützen, werden diese Kinder wahrscheinlich schrecklichen Konsequenzen ausgesetzt sein. Geert Cappelaere, UNICEF-Regionaldirektor für den Mittleren Osten und Nordafrika

Amman/Wien (OTS) - Das UN-Kinderhilfswerk UNICEF steht vor einem Finanzierungsdefizit von 33 Millionen Dollar um lebensrettende Winterhilfe für Kinder zu leisten. Die Kälte riskiert Schulbesuch und Gesundheit der Kinder und kann sogar den Tod für sie bedeuten.

Angesichts der Kälte und Regenfälle im Mittleren Osten und in Nordafrika läuft fast eine Million betroffene Kinder in der Krisenregion Gefahr im Winter vergessen zu werden. UNICEF sieht sich mit einer Finanzierungslücke von 33 Millionen US-Dollar konfrontiert - zwei Drittel des notwendigen Spendentopfes für lebensrettende Winterhilfe für Kinder, einschließlich warmer Kleidung, Decken, medizinischer und sanitärer Versorgung, Wasser und Hygieneartikel.

Jahre des Konflikts, der Vertreibung und der Arbeitslosigkeit haben die finanziellen Ressourcen der Familien auf fast Null reduziert. Im Winter warm zu bleiben ist einfach unerschwinglich geworden , sagt Geert Cappelaere, UNICEF-Regionaldirektor für den Mittleren Osten und Nordafrika. Mit unzureichender Nahrung und mangelnder Gesundheitsversorgung sind die Kinder schwach geworden und anfällig für Unterkühlung und gefährliche Atemwegserkrankungen. Ohne Hilfe, um sie vor dem eisigen Wetter zu schützen, werden diese Kinder wahrscheinlich schrecklichen Konsequenzen ausgesetzt sein.

Sinkende Temperaturen werden Tausende von Familien, die unter extrem einfachen Bedingungen leben, noch weiter belasten. Besonders in Zeltlagern oder überfüllten Unterkünften mit wenig Schutz vor der eisigen Kälte sind die Zustände gefährlich. Gerade für die Kleinsten und Schwächsten sind die bitterkalten Temperaturen jetzt lebensgefährlich. Sie frieren bei nasskaltem Wetter und sind von Krankheiten wie Lungenentzündung bedroht.

Insgesamt will UNICEF in diesem Winter 1,3 Millionen Kinder in Syrien, Irak, Jordanien, Libanon, der Türkei und Ägypten mit warmer Kleidung, Thermodecken, Wasser, Sanitäranlagen sowie Gesundheits- und Hygienegüter für Familien erreichen. Die Winteraktion von UNICEF ergänzt die bestehenden Programme in den Bereichen Gesundheit, Ernährung, Wasser und sanitäre Einrichtungen, Schutz und Bildung und zielt darauf ab, gefährdete Kinder in der Region diesen Winter warm zu halten und weiterhin den Schulbesuch für sie zu ermöglichen.

UNICEF ruft zu Spenden im Winter auf:

SPENDENKONTO:

UNICEF Österreich

AT46 6000 0000 0151 6500

Stichwort: Winterhilfe

Weitere Informationen: https://unicef.at/winterhilfe/

Service für Redaktionen

Fotos stehen hier zum Download zur Verfügung. Für weitere Informationen aus dem UNICEF Regionalbüro für den Mittleren Osten und Nordafrika: Juliette Touma, UNICEF Regionalbüro, Amman, +962-79-867-4628, jtouma @ unicef.org

Rückfragen & Kontakt:

UNICEF Österreich, Martina Podeprel, podeprel @ unicef.at +43 1 879 21 91-45