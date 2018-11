Messerstich am Urban-Loritz Platz

Wien (OTS) - Laut derzeitigem Ermittlungsstand ist es heute um 12.30 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern am Urban Loritz Platz gekommen. Ein derzeit unbekannter Täter versetzte seinem 48-jährigen Opfer mehrere Messerstiche in den Ober-körper- bzw. Halsbereich und flüchtete vom Tatort. Eine polizeiliche Sofortfahndung verlief bis dato negativ. Der 48-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen. Nähere Hintergründe zur Tat sind derzeit völlig unklar.

