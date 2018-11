NEOS verwundert über fehladressierte FPÖ-Kritik an NEOS Landesrätin Klambauer

Huber: „Zum wiederholten Male adressiert die FPÖ Kritik an NEOS Landesrätin Andrea Klambauer, obwohl der Inhalt nicht in ihre Resortzuständigkeit fällt.“

Salzburg (OTS) - "Marlene Svazek ist immer recht stark und schnell beim Austeilen, scheint sich aber immer erst danach mit dem Thema genau auseinanderzusetzen“, zeigt sich NEOS Landtagsabgeordneter und Zweiter Landtagspräsident Dr. Sebastian Huber verwundert. Die FPÖ Salzburg adressiere zum wiederholten Male Kritik an die NEOS Landesrätin Andrea Klambauer, obwohl die kritisierten Punkte nicht in ihre Resortzuständigkeit fielen.

„Statt permanent aus der Emotion heraus wild zu poltern, sollte sich die FPÖ zu allererst einmal sachlich mit einem Thema auseinander setzen“, erklärt Huber. Erst am Sonntag habe sich in einem Talkshowformat der blaue Parteikollege und Klubobmann des FPÖ Nationalratsklubs Johann Gudenus über die NEOS ausgelassen und den „Tipp“ gegeben, Oppositionsarbeit sei zwar wichtig, man möge diese aber bitte ohne Krawall machen.

„Wir bitten Marlene Svazek höflich, dass sie den Rat ihres Parteikollegen befolgt.“

Würde die FPÖ mit Marlene Svazek ihre Hausaufgaben machen, wüsste sie, dass das Thema Asylheime nicht in das Ressort von Andrea Klambauer, sondern in das Ressort ihres Kollegen LH Stv. Dr. Heinrich Schellhorn fällt“, erklärt Huber.

Was er aber sagen könne ist, dass in Salzburg Asylheime befristete Verträge haben und wenn sie nicht mehr benötigt würden, geschlossen werden.

„Der Bund hingegen finanziert dutzende Asylheime, die genug Platz bieten würden. In Salzburg beispielsweise in Bergheim. Marlene Svazek soll sich diesbezüglich an ihre Kolleginnen und Kollegen in Wien wenden, sie hat hierbei sicherlich den besseren Draht und könnte darüber zu einem schnelleren Erfolg kommen“.



Überhaupt zeigt sich Huber erstaunt über den blauen Zick-Zack Kurs beim Thema Obdachlosigkeit: „Vor rund 2 Jahren hat die Stadt FPÖ sich massiv gegen das Haus Franziskus gestellt. Obdachlose und Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen, wurden von der Stadt-FPÖ immer im Stich gelassen. Der FPÖ fehlt offenbar jegliches ‚Gspür‘ für die Probleme und Sorgen von in Not geratenen Menschen“ stellt Huber abschließend fest.

