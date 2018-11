NEOS Wien/Weber: Das Plus im Kulturbudget soll auch kleineren Initiativen zugutekommen

Thomas Weber: „Die Vereinigten Bühnen Wien brauchen eine Gesamtevaluierung – die Schließzeit des Raimund Theaters wäre ein guter Zeitpunkt.“

Wien (OTS) - NEOS Wien Kultursprecher Thomas Weber sieht die Erhöhung des Kulturbudgets für 2019 sehr positiv: „Eine Investition in Kunst und Kultur hat einen ganz wesentlichen Mehrwert für unsere Gesellschaft, davon bin ich überzeugt. Dass hier im nächsten Jahr mehr Mittel zur Verfügung stehen, ist prinzipiell gut – die Aufteilung des Budgets muss aber gut überlegt sein. Das Plus an finanziellen Mitteln darf nicht ausschließlich bei den großen Kulturtankern landen, sondern soll vielmehr kleineren Initiativen zugutekommen“, fordert Weber. „Derzeit wird über eine erneute Subventionserhöhung für die Vereinigten Bühnen Wien diskutiert, obwohl sie weder qualitativ noch quantitativ evaluiert wurden und das Raimund Theater ab Mitte 2019 aufgrund der Sanierung monatelang geschlossen sein wird. Das ist für mich nicht nachvollziehbar, vor allem auch in Anbetracht der prekären finanziellen Situation, in der sich die freie Kulturszene seit Jahren in Wien bewegen muss“, so der Kultursprecher.

„In Wien fehlt es derzeit vor allem an räumlicher Infrastruktur für die Kunst- und Kulturschaffenden. Auch in den Außenbezirken ist das kulturelle Angebot definitiv ausbaufähig. Hier müssen künftig deutlich mehr Maßnahmen gesetzt werden. Ich hoffe, dass der frische Wind, den Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler in die bisher verstaubte Kulturpolitik bringt, auch lange wehen wird. Es zeigt sich für uns, dass in dieser Stadtregierung auch etwas bewegt werden kann, wenn mal eine Person außerhalb des üblichen SPÖ-Systems an die Reihe kommt“, schließt Weber.

