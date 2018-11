FH des BFI Wien vertieft Partnerschaft mit dem British Columbia Institute of Technology (BCIT) in Vancouver/Kanada

In Wien und Vancouver studieren: Neues Double Degree Abkommen zwischen dem BCIT und der FH des BFI Wien.

Wien (OTS) - Internationalisierung steht an der FH des BFI Wien, der Hochschule für Wirtschaft, Management und Finance, im Fokus zahlreicher Aktivitäten und ist ein strategisches Ziel. Dazu gehört ein starkes Netzwerk von internationalen Partnerhochschulen. Die guten Beziehungen mit der renommierten British Columbia Institute of Technology in Vancouver wurden mit der Unterzeichnung eines Double Degree Abkommens durch Geschäftsführerin Eva Schiessl-Foggensteiner und Studiengangsleiter Bank- und Finanzwirtschaft Gernot Kreiger intensiviert.

" Wir freuen uns sehr über die enge Kooperation mit dem British Columbia Institute of Technology in Vancouver. Das Double Degree Abkommen eröffnet unseren Studierenden weitere Möglichkeiten, wertvolle Erfahrungen an einer renommierten internationalen Hochschule zu sammeln ", ist Eva Schiessl-Foggensteiner überzeugt.

Abschluss mit zwei Diplomen

Pro Jahrgang können zwei Studierende des Bachelor-Studiengangs Bank- und Finanzwirtschaft an dem BCIT School of Business studieren, umgekehrt ebenso. In Vancouver besuchen die Studierenden regulär Lehrveranstaltungen und erwerben in zwei Semestern einen zweiten Abschluss.

" Die Kooperation mit dem BCIT ist für unsere Studierenden eine Top-Gelegenheit, interkulturelle und persönliche Kompetenzen weiterzuentwickeln und ihre Karrierechancen in der internationalen Finanzwelt zu erhöhen “, sagt Gernot Kreiger und ergänzt " dazu gehört auch Auswirkungen der Digitalisierung im internationalen Finanzbereich richtig einschätzen zu können. Denn dies zeichnet Fachexpertise zusätzlich aus. Gemeinsam mit unserem kanadischen Partner sind wir hier ausgezeichnet aufgestellt. “

British Columbia Institute of Technology (BCIT)

Die BCIT zählt rund 48.000 Studierende, davon knapp 33.000 berufsbegleitend. Die Universität wurde 1960 gegründet.

Über die FH des BFI Wien

Die FH des BFI Wien bietet mit acht Bachelor-, sechs Masterstudiengängen, darunter ein Bachelorstudiengang und drei Masterprogramme auf Englisch sowie mit acht Programmen im Executive Education Bereich, ein umfassendes, praxisorientiertes Studienangebot mit Schwerpunkt Wirtschaft, Management und Finance an.

Derzeit besuchen ca. 2.200 StudentInnen die Hochschule, rund 60 Prozent davon studieren berufsbegleitend.

Double Degree Abkommen an der FH des BFI Wien

