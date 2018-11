AVISO: Medientermin Schramböck: Mehr Lehrlinge in die Wirtschaft

Unterzeichnung der Charta „Wir geben Zukunft“ mit Unternehmen zur Vermittlung von Praktikumsstellen für Lehrlinge in der überbetrieblichen Lehrausbildung (ÜBA)

Wien (OTS/BMDW) - Beim Jobgipfel im vergangenen September hat sich die Bundesregierung darauf verständigt, Lehrlinge in der überbetrieblichen Lehrausbildung gezielt in die Unternehmen zu bringen. Um das Angebot an Praktikumsplätzen für Personen aus der überbetrieblichen Lehre zu erhöhen, unterzeichnet die Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort mit Unternehmen, die solche Praktikumsstellen freiwillig anbieten, dazu eine entsprechende Charta.

Wir laden alle Medienvertreterinnen und Medienvertreter ein. Es bestehen Film- und Fotomöglichkeiten. Wir bitten um eine vorherige Anmeldung via E-Mail unter presseabteilung @ bmdw.gv.at

Bitte merken Sie vor:

Medientermin: Schramböck: Mehr Lehrlinge in die Wirtschaft

Datum: Mittwoch, 28.11.2018, 13:45 Uhr

Ort: Bäckerei Der Mann, Perfektastraße 100, 1230 Wien

