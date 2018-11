NEOS Wien/Emmerling: Verkehrsstadträtin muss Bezirke bei Maßnahmen für mehr Schulwegsicherheit unterstützen

Bettina Emmerling: „Die Eltern gefährden ihre und andere Kinder durch morgendliche Ein- und Ausparkmanöver!“

Wien (OTS) - NEOS Wien Sprecherin für Verkehr Bettina Emmerling hat in der heutigen Budgetsitzung im Wiener Gemeinderat einen Antrag für ein Schulwegsicherheitspaket 2019 eingebracht. „Die oberste Priorität in der Verkehrspolitik sollte die Sicherheit unserer Kinder sein – die ist jedoch derzeit am Schulweg nicht immer gegeben. Eltern bringen vermehrt ihre Kinder mit dem Auto zur Schule und gefährden durch Ein- und Ausparkmanöver andere Kinder. Es gibt mittlerweile auch parteiübergreifenden Konsens, dass Maßnahmen wie Kiss&Go-Zonen, mehr Verkehrsberuhigung zu Bring- und Abholzeiten oder auch temporäre Straßensperren vor Schulen sinnvoll wären, doch es fehlt an Geld“, so Emmerling.

„Die Verkehrsstadträtin muss die Bezirke bei der raschen Umsetzung von Maßnahmen für mehr Schulwegsicherheit unterstützen. Wichtig dabei ist, dass für jeden Bezirk und Schulstandort individuelle Maßnahmen erarbeitet werden, um so die Sicherheit unserer Jüngsten wieder zu gewährleisten“, schließt Emmerling.

NEOS Wien hat zuletzt in Döbling eine Umfrage zu mehr Schulwegsicherheit durchgeführt, bis Ende November läuft außerdem in Hietzing eine ähnliche Befragung.

Rückfragen & Kontakt:

Neos – Klub im Wiener Rathaus

Presse

+43 664 849 15 47

julia.kernbichler @ neos.eu