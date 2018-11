Csongor Nemet neuer CEO von MediaMarktSaturn Österreich

Florian Gietl geht nach Deutschland

Vösendorf (OTS) -

Vösendorf, am 27. November 2018 – Florian Gietl, CEO von MediaMarktSaturn Österreich übernimmt ab sofort den Vorsitz der Geschäftsführung der deutschen Landesgesellschaft. Mit ihm und Ferran Reverter, CEO der MediaMarktSaturn Retail Group, setzt das Unternehmen auf ein junges und dynamisches Führungsteam.



Die Entscheidung, nach Deutschland zu gehen, bedeutet einen weiteren großen Karriereschritt für Florian Gietl innerhalb kürzester Zeit. Der gebürtige Österreicher hat die Strategie von MediaMarktSaturn in Österreich bereits seit 2009 maßgeblich mitgesteuert – zunächst als Vertriebsleiter und seit 2011 als COO und Mitglied der Geschäftsführung von MediaMarktSaturn Österreich. Zuletzt war er seit April 2018 zusätzlich als CEO in Österreich aktiv. Im Zuge der internationalen neuen strategischen Ausrichtung übernimmt der 42-Jährige nun ab sofort die Position des CEO von MediaMarktSaturn Deutschland.



In Österreich folgt Csongor Nemet, CEO MediaMarkt Ungarn auf die Position. Da beide Landesgesellschaften bereits in der Vergangenheit bei verschiedenen Themen eng zusammengearbeitet haben, wird Nemet – bis auf Weiteres – in Personalunion beide Länder als CEO führen. MediaMarktSaturn Österreich arbeitet bereits seit mehreren Jahren eng mit der ungarischen Landesgesellschaft zusammen und unterstützt diese mit fachlichen und personellen Ressourcen. Es werden somit auf Synergien gesetzt, die bereits in der Vergangenheit hervorragend etabliert wurden.



Nemet selbst konnte in den vergangenen Jahren die ungarische Landesgesellschaft unter schwierigen Marktbedingungen zu einer sehr erfolgreichen Organisation entwickeln. Er ist daher prädestiniert dafür, gemeinsam mit dem starken Team in Österreich die nationale Erfolgsgeschichte von MediaMarkt und Saturn fortzuführen. Der gebürtige Budapester hat seinen Karriereweg bei namhaften Unternehmen wie Hilton International, Tengelmann Gruppe, Unilever, Pfizer und Sony beschritten. Seit 2011 ist Csongor Nemet in der Geschäftsführung der ungarischen Landesgesellschaft tätig, die Funktion des Vorsitzenden hat er dort seit 2012 inne.



Rückfragen & Kontakt:

MediaMarktSaturn Unternehmenskommunikation

Sigrid Anna Kuhn

T: +43 1 699 07-221

E: presse @ mediamarktsaturn.at