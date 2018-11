„fidelio“ zeigt „La Bohème“ live aus der Wiener Staatsoper

Außerdem: Karten für das „Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker“ zu gewinnen

Wien (OTS) - „fidelio“ (www.myfidelio.at) bietet Klassikfans diese Woche ein besonderes Opernerlebnis und übernimmt am Donnerstag, dem 29. November 2018, um 19.30 Uhr den Live-Stream der Wiener Staatsoper zu Giacomo Puccinis „La Bohème“, in einer Inszenierung von Franco Zeffirelli, dirigiert von der italienischen Ausnahmedirigentin Speranza Scappucci. Als Solisten singen u. a. Benjamin Bernheim (Rodolfo), Clemens Unterreiner (Marcello), Samuel Hasselhorn (Schaunard), Ryan Speedo Green (Colline) und Marina Rebeka (Mimì).

Puccinis vierte von insgesamt zwölf Opern gilt als sein Meisterwerk und spielt in Paris um 1830. Der Dichter Rodolfo, der Maler Marcello, der Musiker Schaunard und der etwas brummige Philosoph Colline haben kein Geld, aber großen Lebenshunger. Sie wohnen in einer armseligen Mansardenwohnung. Am Weihnachtsabend bleibt Rodolfo alleine zu Hause, als plötzlich seine bildschöne Nachbarin Mimì an der Tür klopft. Rodolfo ist auf der Stelle rettungslos verliebt. Doch das Glück ist getrübt: Mimì ist schwer krank. Rodolfo forciert die Trennung, um ihr ein Leben jenseits der Armut zu ermöglichen. Monate später kommen die beiden wieder zusammen: Noch einmal darf die sterbende Mimì für wenige Augenblicke das Glück der Liebe erleben.

La Bohème wurde nach seiner Uraufführung 1896 im Turiner Teatro Regio trotz damals schlechter Kritiken zu einem Welterfolg, gehört bis heute zum Standard-Repertoire vieler Häuser und ist eine der weltweit am häufigsten aufgeführten Opern.

Wer den Live-Event am 29. November verpasst, dem bietet „fidelio“ die Möglichkeit, „La Bohème“ am Freitag, dem 30. November, Samstag, dem 1. Dezember, und Sonntag, dem 2. Dezember, jeweils um 11.00 und 19.00 Uhr noch einmal zu genießen.

Die Wiener Staatsoper auf „fidelio“

Durch die Zusammenarbeit zwischen „fidelio“ und der Wiener Staatsoper können sich „fidelio“-Abonnentinnen und -Abonnenten auch in der aktuellen Saison 2018/2019 auf zahlreiche Live- Übertragungen und glanzvolle Opernerlebnisse freuen. Zu den Highlights zählt neben Puccinis „La Bohème“ u. a. auch das Ballett „Peer Gynt“ von Edvard Grieg. „fidelio“ bietet für jedes dieser Klassikhighlights sowohl die Live-Übertragung selbst (d. h. die Live-Streams der Wiener Staatsoper) als auch jeweils bis zu sechs Wiederholungen innerhalb von 72 Stunden. Die hochwertigen Staatsopern-Produktionen ergänzen die inhaltliche Qualität und Programmbreite von „fidelio“ in optimaler Weise und bieten Klassikfans den Zugang zu einem der wohl schönsten Opernhäuser der Welt.

„fidelio“-Jahresabo sichern und Karten für das „Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker“ gewinnen

Für alle Musik-, Opern und Ballettfans, denen noch das passende Weihnachtsgeschenk fehlt, hat „fidelio“ das ideale Präsent parat: Das Jahresabo gibt es ab sofort bis inklusive 24. Dezember um nur 99 Euro statt 149 Euro. Unter allen abgeschlossenen Aktionsabos werden zwei Karten in der besten Kategorie für das erstmals von Christian Thielemann dirigierte „Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker“ am 1. Jänner 2019 mit anschließendem Mittagessen im Hotel Sacher verlost. Nähere Infos unter www.myfidelio.at/weihnachtsaktion

