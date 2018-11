ORF III am Mittwoch: Dokupremieren „St. Paul im Lavanttal“ und „Kraftorte Tirols“

Außerdem: neue Ausgabe „Mein wunderbarer Kochsalon“, dreiteiliger Wissenschaftsschwerpunkt über Viren- und Seuchenbekämpfung

Wien (OTS) - Am Mittwoch, dem 28. November 2018, präsentiert ORF III Kultur und Information eine weitere Ausgabe von „Mein wunderbarer Kochsalon“ (18.45 Uhr), die kulinarischen Hochgenuss made in Austria verspricht. Darin serviert Martina Hohenlohe „Brot, Wein & Käse“. Was einfach klingt, stellt sich doch als Herausforderung heraus, denn für das perfekte Hausbrot braucht es einiges an Expertise. Gut, dass Georg Öfferl mit Rat und Tat zur Seite steht und zeigt, wie auch zu Hause ein flaumig-knuspriges Brot gelingt.

Im Hauptabend geht es mit einer neuen „Heimat Österreich“-Dokumentation von Harald Staudach nach „St. Paul im Lavanttal – Paradies in den Kärntner Alpen“ (20.15 Uhr). Das malerische Lavanttal mit seinen Felsen und Ruinen ist einer der Kärntner Sehnsuchtsplätze, an die es die Menschen immer wieder hinzieht. Die Gemeinde St. Paul liegt zwar nur auf 400 Meter Seehöhe, ist aber geprägt vom alpinen Flair Kärntens und von der beeindruckenden Anlage des gleichnamigen Benediktinerstifts. Lebensgefühl und Sinnlichkeit des Barock werden im Klostergarten mit angeschlossenem „Hildegardinum“ für Besucher/innen aus Nah und Fern ebenso erlebbar wie das Geschick der Benediktiner als „Gärtner Europas“, die seit jeher aus Pflanzen Arzneien gewinnen und so die Pharmaziegeschichte mitgestaltet haben. „Land der Berge“ entführt danach zu den „Kraftorten Tirols“ (21.05 Uhr), die in vielerlei Gestalt auftreten können: Spirituell, religiös begründet oder schlicht als unberührte Natur.

Ein dreiteiliger Wissenschaftsschwerpunkt befasst sich anschließend mit der Bekämpfung von Viren, Bakterien und Seuchen. Den Auftakt macht das ORF-III-Wissenschaftsmagazin „Quantensprung“ (21.55 Uhr) mit Andreas Jäger. Von der Grippe über Masern bis Ebola oder Zika:

Viren treten in den unterschiedlichsten Formen auf und bis heute weiß sich der Mensch nur zum Teil gegen sie zu wehren. Mit dem Klimawandel kommen auch noch weitere Ansteckungsgefahren nach Österreich:

Träger-Insekten wie die Tigermücke breiten sich aufgrund der Erderwärmung immer weiter aus. Doch es gibt auch Hoffnungsschimmer im Kampf gegen die unsichtbare Gefahr: Weltweit arbeiten Forscher/innen an immer besseren Therapien – etwa in Wien an einem „genetischen Impfstoff“, der die Grippe für immer besiegen könnte. Wie sich Seuchen ausbreiten und warum es so schwierig ist, ihrer Herr zu werden, darüber spricht Andreas Jäger in dieser Folge u. a. mit dem renommierten Wiener Tropenmediziner Herwig Kollaritsch.

Im Rahmen der Leiste „Quantensprung – Die Doku“ skizziert der Film „Outbreak – die Anatomie einer Seuche“ (22.45 Uhr) ein Katastrophenszenario, das in Montreal im Jahr 1885 vorkam. In einem Hotel brach eine Haushälterin zusammen. Zwar war sie bald wieder auf den Beinen, wurde dann aber zur ersten Patientin einer tödlichen Pandemie: In Montreal wüteten die Pocken. Die Doku nimmt diese Gesundheitskatastrophe des 19. Jahrhunderts als Vorlage für eine fiktive Pandemie in heutiger Zeit. Vor dem Hintergrund aktueller medizinischer Studien erzählt die Produktion eine packende Geschichte über eine Metropole im Würgegriff einer tödlichen Infektionskrankheit.

Abschließend diskutiert Barbara Stöckl in „science.talk spezial“ (23.40 Uhr) mit Gerald Gartlehner, Leiter des Departments für Evidenzbasierte Medizin und Klinische Epidemiologie an der Donau Universität Krems, weiters mit Internet-Expertin Ingrid Brodnig, Wissenschaftsjournalist Bert Ehgartner und dem Wissenschafter Florian Aigner, seines Zeichens auch Mitglied der „Skeptiker“-Vereinigung GWUP über die kontroverse Impfdebatte. Braucht es heutzutage noch Impfungen, sind sie Teil der sogenannten „Fake Science“ oder handelt man verantwortungslos, wenn man nicht von den wissenschaftlichen Errungenschaften Gebrauch machen?

