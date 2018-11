EANS-News: Bank für Tirol und Vorarlberg AG / Gute Ergebnisse im 3. Quartal 2018

Innsbruck - Mit Quartalsabschluss 30. September 2018 sind alle wesentlichen Kennzahlen der Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft (BTV) im Plus. Der Periodenüberschuss vor Steuern wuchs im Vergleich zum Vorjahr um +23,5 % auf 109,9 Mio. Euro.

Erfreulich hoch ist der Stand bei den betreuten Kundengeldern. Mit Stichtag 30. September 2018 vertrauten BTV Kunden ihrer Bank 14,3 Mrd. Euro an, das entspricht im Vergleich zum 30. September 2017 einem Plus von 532 Mio. Euro. Zugpferd dafür ist das ausgezeichnete Vermögensmanagement der Bank. Getreu der Prämisse, Einlagen zu sammeln und der Region wieder in Form von Krediten zur Verfügung zu stellen, sind derzeit 7,7 Mrd. Euro Finanzierungen an Kunden vergeben, das entspricht einem Plus von 419 Mio. Euro zum Vorjahr. Basis dafür ist auch das hohe Wachstum beim Eigenkapital, das um +13 % auf 1.546 Mio. Euro zulegen konnte.

In der Ergebnisrechnung schlägt sich das operative Wachstum ebenfalls nieder. Der Zinsüberschuss stieg auf 127,9 Mio. Euro und der Provisionsüberschuss auf 38,4 Mio. Euro. Der Posten "Risikovorsorgen im Kreditgeschäft" weist mit 0,4 Mio. Euro sogar einen positiven Saldo aus. Dies ist auch Ausdruck der außergewöhnlich guten Wirtschaftslage und Konjunktur.

Bilanz, GuV Ist Ist Veränderung BTV KONZERN (IFRS) in Mio. Euro 30.09.2018 30.09.2017 Eigenkapital 1.546 Mio. EUR 1.368 Mio. EUR +178 Mio. EUR Finanzierungen an Kunden 7.707 Mio. EUR 7.288 Mio. EUR +419 Mio. EUR Betreute Kundengelder 14.303 Mio. EUR 13.771 Mio. EUR +532 Mio. EUR Periodenüberschuss vor Steuern 109,9 Mio. EUR 89,0 Mio. EUR +20,9 Mio. EUR

