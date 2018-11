Umsatzzuwachs & neues Testimonial: Marktführer Fristads setzt Innovationskurs fort

Vor allem auch unsere Kooperationen mit dem Ski Austria Race Service und Max Franz tragen Früchte und entwickeln sich sehr positiv. Die eigene Kollektion für die ÖSV-Servicetechniker ist eines der Highlights des heurigen Jahres Elmar Kandolf, GF Fristads Austria

Salzburg (OTS) - Die Fristads Kansas Austria GmbH ist Marktführer bei hochwertiger Arbeits- und Funktionsbekleidung und vereint die Sortimente der Profimarken Fristads, Kansas und Acode. Mit insgesamt 21 Mitarbeitern am Sitz in Salzburg, erwirtschaftete Fristads in Österreich 2017 einen Umsatz von 10 Millionen Euro, für 2018 wird eine weitere positive Umsatzentwicklung von rund 12 Millionen Euro erwartet. In Gesamtösterreich wurde 2017 mit allen Marken der Group 15 Millionen Euro erwirtschaftet. Das österreichische Unternehmen verkauft jährlich rund 1 Mio. Bekleidungsteile.

„Vor allem auch unsere Kooperationen mit dem Ski Austria Race Service und Max Franz tragen Früchte und entwickeln sich sehr positiv. Die eigene Kollektion für die ÖSV-Servicetechniker ist eines der Highlights des heurigen Jahres“ , erklärt Fristads Österreich GF Elmar Kandolf. Neben dem langjährigen Markenbotschafter Max Franz wurde mit der Erweiterung des Damensortiments ein neues Testimonial in die Fristads Familie aufgenommen: Skeleton-Profi Janine Flock.

