"Hamburg ist Drehscheibe der neuen Seidenstraße in Europa"

China-Gipfel der Handelskammer mit Vizepremier Liu, EU-Wettbewerbskommissarin Vestager und Bundesverkehrsminister Scheuer

Hamburg (ots) - Präses Tobias Bergmann hat beim "Closing Lunch" des China-Gipfels im Commerzsaal der Handelskammer Hamburg vor 450 Gästen Hamburgs große Bedeutung als Teil der "neuen Seidenstraße" betont. "Hamburg kommt als End- und Knotenpunkt der land- und seeseitigen Seidenstraßen-Routen in Europa eine zentrale Rolle zu ", sagte Bergmann.

Hamburgs Erster Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher hob in seinem Grußwort hervor, dass Hamburg als Deutschlands Kompetenzzentrum für moderne maritime Logistik und mit seinen Schienenanbindung über europaweit einmalige Bedingungen verfüge. "Jede Woche verkehren schon heute bis zu 30 Züge zwischen Hamburg und 27 chinesischen Städten", so Dr. Tschentscher.

Gegenseitige Investitionen seien ein Weg hin zu einer engeren Zusammenarbeit entlang der "Neuen Seidenstraße" und stünden im Fokus der Initiative. Der Vorstandsvorsitzende der First Eastern Investment Group in Hongkong, Victor L.L. Chu, hob bereits in seiner Eröffnungsrede den langfristigen wirtschaftlichen und kulturellen Mehrwert hervor. "Wir sollten nicht vergessen, dass der Ausbau von Infrastruktur zwischen verschiedenen Weltregionen automatisch mit Handel, Investitionen und kulturellem Austausch einhergeht", so Chu. Co-Conference Chairman Robert Lorenz-Meyer sieht Hamburg dabei auf einem guten Weg: "Hamburg ist ein positives Beispiel dafür, wie europäische und chinesische Unternehmen erfolgreich zusammenarbeiten, um Innovationen und nachhaltiges Wachstum zu befördern." Er betonte, dass die Anwesenheit des chinesischen Vize-Premierministers Liu He die Bedeutung unterstreiche, die Chinas Regierung der Handelskammer-Konferenz beimesse. Die Teilnahme der Kommissarin für Wettbewerb der Europäischen Kommission, Margrethe Vestager, zeige, dass Europa China die Hand reiche für eine Integration in eine regelbasierte internationale Ordnung. "Europa und China haben ein gemeinsames Interesse daran, ein regelbasiertes internationales System zu stärken, welches gleiche und faire Wettbewerbsbedingungen weltweit fördert. Ich hoffe, dass die heutige Konferenz dieses Bekenntnis zu den gemeinsamen Zielen bekräftigt und dazu beitragen wird, einseitige Maßnahmen zu vermeiden", sagte EU-Wettbewerbskommissarin Vestager in ihrer Keynote-Rede. Lorenz-Meyer bedankte sich zudem ausdrücklich bei Bundesverkehrsminister Scheuer: "Seine Teilnahme an der Konferenz zeigt, dass die deutsch-chinesischen Handelsbeziehungen aktuell von größter Bedeutung für beide Länder sind."

Weitere aktuelle Meldungen, Hintergrundinformationen und Bildmaterial zum "Hamburg Summit: China meets Europe" 2018 finden Sie unter www.hamburg-summit.com.

