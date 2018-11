Staatsmeisterschaft der Bäcker 2018: Jasmin Angerer holt sich den Sieg nach Oberösterreich

Bundesinnung der Lebensmittelgewerbe gratuliert zu den großartigen Leistungen

Wien (OTS) - Von 22. bis 25. November fanden zum zweiten Mal die Staatsmeisterschaften der Bäcker im Rahmen der Berufsinformationsmesse in Salzburg statt. Auch dieses Jahr stellten unsere TeilnehmerInnen ihr Können und ihre Kreativität unter Beweis. Der Wettstreit zwischen den TeilnehmerInnen war hart und man konnte die exzellente Vorbereitung nur bewundern. Die Jury, bestehend aus Erwin Heftberger – Experte und Trainer der österreichischen Skillsteilnehmer für WorldSkills – Valentina Schachinger – Teilnehmerin bei den WordSkills 2015 in Sao Paulo und Expertin und Trainerin der diesjährigen EuroSkills in Budapest – sowie Kurt Kainz – langjähriger Oberjuror der Bundeslehrlingswettbewerb – waren von den Leistungen begeistert. Unter dem Motto „Graz 2020 – Das Grüne Herz Österreichs“, ein Gedenk der EuroSkills 2020, welche diesmal in Graz stattfinden werden, wurden wahre Meisterwerke, von Kleingebäck in Form von Herzen und Blätterarrangements, über Kreationen aus luftigen Teigen mit grünen Elementen bis hin zu wahren Schaustückkunstwerken produziert. Schlussendlich setzte sich Jasmin Angerer von Backaldrin International durch und holte sich den Staatsmeistertitel. Simon Sailer von der Bäckerei Sailer GmbH wurde Vizestaatsmeister.

Veranstaltet von Skills Austria werden im Rahmen dieser Staatsmeisterschaft außerdem die Teilnehmer für die WorldSkills 2019 in Kazan, Russland und EuroSkills 2020 in Graz ausgewählt. Wir wünschen auch hierfür viel Erfolg!

Die Bundesinnung der Lebensmittelgewerbe gratuliert zu den großartigen Leistungen und bedankt sich auch nochmals bei den JurorInnen für ihr Engagement. Ein großer Dank gilt auch unseren Sponsoren, die diese Staatsmeisterschaft erst möglich gemacht haben: BÄKO Österreich, MIWE Austria, AGRANA, GoodMills Österreich und Haberfellner Mühle. (PWK809/us)

Weitere Informationen finden Sie unter folgenden Links:

Fotos: https://bit.ly/2TOyvuA

Informationen: https://bit.ly/2zv3sv2

Teilnahmebedingungen: https://bit.ly/2PZ3TIk

