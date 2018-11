SPÖ Wien - Novak: Gratulation an Birgit Hebein zur Wahl als Vorsitzende der Grünen Wien

„Werden gemeinsam mit dem Koalitionspartner konstruktiv im Sinne der Wienerinnen und Wiener weiterarbeiten.“

Wien (OTS/SPW) - SPÖ Wien-Landesparteisekretärin Barbara Novak gratuliert Birgit Hebein herzlich zur Wahl als Spitzenrepräsentantin der Wiener Grünen und zeigt sich zuversichtlich für die künftige Zusammenarbeit. „Die Devise dieser Koalitionsregierung lautet ‚Gemeinsam für Wien‘. Unsere politischen Schwerpunkte sind klar: Sozialer Zusammenhalt, ein leistbares Wien und ein respektvoller Umgang miteinander in unserer Stadt - kurzum unser Anliegen ist es, dass Wien weiterhin die lebenswerteste Stadt der Welt bleibt und daran arbeiten wir tagtäglich. Ich bin davon überzeugt, dass wir mit Birgit Hebein als erster Ansprechperson beim Koalitionspartner diesen Weg erfolgreich weitergehen werden“, so Novak.

„Wir haben gemeinsam mit den Grünen bereits einiges vorangebracht“, betont Novak und erinnert an Projekte wie die neue Bauordnung, die es vor kurzem selbst in internationale Medien geschafft hat, den leistbaren öffentlichen Verkehr mit dem 365-Euro Jahresticket und den Ausbau der Infrastruktur etwa durch die neue U5 oder die Verlängerung der U2. „Es bleibt aber noch vieles zu tun. Wir konzentrieren uns auf die Aufgaben, die vor uns liegen: Wir werden neue Gemeindebauten errichten, die hochwertige Gesundheitsversorgung in Wien noch weiter ausbauen und Wien zur Digitalisierungshauptstadt der Welt machen. Bis zur nächsten Wahl sind es noch zwei Jahre und bis dahin werden wir gemeinsam mit dem Koalitionspartner konstruktiv im Sinne der Wienerinnen und Wiener weiterarbeiten“, so Novak abschließend. (Schluss) ve

