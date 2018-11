Bitterböses Partyspiel für Personen ohne Schamgefühl

Die Spielfanatikerin Angela Vögtli lanciert zusammen mit dem Weltenbummler Jérôme Schwarzkopf das bitterböse Partyspiel „Kampf gegen die Korinthenkacker“

Wien (OTS) - „Kampf gegen das Bünzlitum“ ist ein bitterböses Kartenspiel für bis zu 10 Fieslinge. Nach der erfolgreichen Lancierung über Kickstarter im Jahr 2015 hat es sich inzwischen zum Schweizer Kultspiel gemausert – es sind schon über 10'000 Exemplare im Umlauf.

Nachdem Sie letztes Jahr bereits den Schritt ins Ausland gewagt haben – mit einer deutschen Version des Spiels – versuchen sie jetzt auch noch Österreich spielerisch einzunehmen. „Kampf gegen die Korinthenkacker“ besteht aus 150 Fragekarten und 450 Antwortkarten in einer robusten Kartonbox und bringt es auf ein Kampfgewicht von sagenhaften 1.6 Kilogramm.

Die Spielregeln

Jeder Spieler zieht acht Karten vom Antwortstapel und der Rundenboss zieht eine Fragekarte, welche er laut vorliest. Nun sucht sich jeder Spieler die lustigste Antwortkarte aus seiner Hand aus und übergibt diese verdeckt dem Rundenboss. Ohne zu wissen, welche Antwort von welchem Spieler ist, liest dieser alle Antworten vor und wählt seinen Favoriten aus. Die Fragekarte wird dem Gewinner als Siegpunkt feierlich übergeben und der gemeine Spaß beginnt mit dem nächsten Rundenboss von vorne.

So harmlos wie das Gameplay anmutet, so böse sind die zur Verfügung stehenden Antwortkarten: Ob Körperflüssigkeiten, Österreichische P-Promis, tödliche Krankheiten oder Randgruppen – KGK kennt keine Tabus und lässt kein österreichisches Klischee unberührt!

Wer sich jetzt an „Cards Against Humanity“ erinnert fühlt, liegt natürlich nicht falsch – das Gameplay ist dasselbe. Ebenso wie bei „Apples to Apples“, welche das Spielprinzip übrigens zum ersten Mal verwendet hat. Der große Unterschied zu den vorher genannten Spielen ist der lokale Bezug, die große Kartenanzahl und die robuste Qualität.

Das Spiel ist bisher ausschließlich über unseren Webshop erhältlich: www.kampfgegendiekorinthenkacker.at

Hochauflösendes Bildmaterial

Kampf gegen die Korinthenkacker Nehmen auch Sie den Kampf gegen die Korinthenkacker auf und bestellen Sie das brandneue Partyspiel über unseren Webshop. Mit dem Gutscheincode «Neu18» erhalten Sie 10% Rabatt! Jetzt bestellen

Rückfragen & Kontakt:

Kampfhummeln Spiele GmbH

Angela Vögtli

Ulmenstrasse 16

6004 Luzern

Tel. 041 500 09 45

angela @ kampfgegendasspiessertum.de



www.facebook.com/kampfgegendiekorinthenkacker

www.instagram.com/kampfgegendiekorinthenkacker