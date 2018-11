Sitzung der NÖ Landesregierung

St. Pölten (OTS/NLK) - Die NÖ Landesregierung hat unter Vorsitz von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner u. a. folgende Beschlüsse gefasst:

Den niederösterreichischen Gemeinden und Gemeindeverbänden wurden aus den Mitteln der Bedarfszuweisungen 2.664.493,67 Euro als Bedarfszuweisungen III für energiesparende Maßnahmen bewilligt.

Weiters wurde ein dreijähriger Fördervertrag mit 463.450 Euro p. a. mit dem Verein „Academia Allegro Vivo“ beschlossen. Der Fördernehmer führt alljährlich im August/September ca. 70 qualitativ hochwertige Konzerte im gesamten Waldviertel durch und veranstaltet gleichzeitig in Horn und Mold internationale Meister- und Kinderkurse für Kammermusik und Einzelinstrumente.

Ebenso wurde ein dreijähriger Fördervertrag mit einem jährlichen Betrag von 70.000 Euro (2019 bis 2020) und 80.000 Euro (2021) mit dem „Verein zur Förderung von NachwuchskünstlerInnen im modernen Musiktheater“ beschlossen. Dieser hat innerhalb von nur zwei Jahren mit beachtlichem Erfolg einen qualitativ hochwertigen Musicalstandort in Winzendorf etabliert und stellt eine willkommene Ergänzung im niederösterreichischen Theatersommer dar.

Für Zwecke der Leseförderung & Zeit Punkt Lesen wurde ein Förderbetrag in der Höhe von 559.000 Euro an die Kultur.Region.Noe GmbH gegeben.

Zur Stärkung der klinischen Forschung an den Universitätskliniken in Niederösterreich werden von der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften geeignete Rahmenbedingungen und Maßnahmen entwickelt und umgesetzt. Dafür wird der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften ein Förderbetrag in der Höhe von bis zu 2,5 Millionen p. a. zur Verfügung gestellt.

Die Freiwillige Feuerwehr Brunn am Gebirge erhält für die Anschaffung eines Wechselladefahrzeug-Krans mit Allradantrieb eine Förderung in der Höhe von 88.000 Euro.

Für zwei Projekte wurden aus Mitteln des NÖ Landschaftsfonds 343.960,23 Euro bewilligt.

Zur Förderung des öffentlichen Verkehrs soll die Verkehrsstation Bahnhof Kirchstetten von den ÖBB fahrgastgerecht umgebaut und attraktiviert werden. Die NÖ Landesregierung hat dazu beschlossen, die Planung der Umbauarbeiten zur Attraktivierung der Verkehrsstation Bahnhof Kirchstetten im Ausmaß von 103.620 Euro (das sind 40 Prozent der Gesamtkosten) zu fördern.

Weiters wurde beschlossen, die Planung der Umbauarbeiten zur Attraktivierung der Verkehrsstation Bahnhof Gerasdorf im Ausmaß von 79.200 Euro (das sind 40 Prozent der Gesamtkosten) zu unterstützen.

