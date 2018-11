Tag der offenen Tür im Justizgebäude Salzburg

Das Landesgericht Salzburg und die Bundesimmobiliengesellschaft laden zum Tag der offenen Tür ins frisch sanierte und erweiterte Justizgebäude ein.

Wien/Salzburg (OTS) - Seit wenigen Wochen sind die Bauarbeiten am Justizgebäude Salzburg abgeschlossen. Die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) als Bauherr und Liegenschaftseigentümer investierte rund 59 Millionen Euro in die Sanierung und Erweiterung des denkmalgeschützten Gebäudes. Anfang November bezogen Landesgericht und Staatsanwaltschaft Salzburg wieder ihr Stammhaus am Rudolfskai.

Am 1. Dezember laden das Landesgericht Salzburg und die BIG die Öffentlichkeit ein, sich bei einem Tag der offenen Tür einen Eindruck über das neue, alt-ehrwürdige Justizgebäude zu verschaffen.

PROGRAMM:

Weihnachtsdorf im Innenhof mit Punsch und Verkauf von Handwerksprodukten der Justizanstalt Salzburg - für weihnachtliche Stimmung sorgen die Bläserensembles der Bergknappenmusikkapelle Bad Dürrnberg

Besichtigungsmöglichkeiten und Kurzvorträge von Mitarbeitern des Landesgerichts Salzburg, der Architekten, des Bundesdenkmalamts und der BIG.

Datum: 01.12.2018, 10:00 - 16:00 Uhr

Ort: Justizgebäude Salzburg

Rudolfsplatz 2, 5020 Salzburg, Österreich

Url: https://www.justiz-salzburg.at/

Rückfragen & Kontakt:

Jürgen Krausler

Eventmanager Bundesimmobiliengesellschaft

T 0664807451358

E juergen.krausler @ big.at