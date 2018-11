Künstler Ross Bleckner nach 21 Jahren wieder in Wien

Der amerikanische zeitgenössische Künstler präsentiert Arbeiten im barocken W&K-Palais Palais Schönborn-Batthyány

Wien (OTS) - Für die aktuelle Ausstellung im Palais Schönborn-Batthyány untersucht Bleckner seine eigene Geschichte und die Herausforderungen, denen ein Künstler täglich gegenübersteht. Bleckner verleiht seinen Arbeiten mit neuen Gemälden aus seiner Serie Dome und Architecture of the Sky Form. Diese Kompositionen korrelieren mit dem Unerkennbaren auf der Suche nach dem Verständnis der Menschheit. Bleckner untersucht seit vierzig Jahren die Schnittstelle von Psychologie, Biologie und persönlicher Identität durch Malerei. Das Ergebnis reicht - von der geometrischen Abstraktion über den Raum über malerische Konstellationssysteme und Architektur bis hin zu explizit symbolischen Arbeiten, bei denen Urnen, Kronleuchter, Vögel, Blumen, Blut oder Gehirnzellen zum Einsatz kamen.

Ross Bleckner ist ein einflussreicher zeitgenössischer amerikanischer Künstler. Geboren am 12. Mai 1949 in New York, studierte er zunächst an der New York University und später am California Institute of the Arts. 1975 hatte Bleckner seine erste Einzelausstellung, bereits 1995 widmete das Guggenheim Museum in New York eine Mid-Career Retrospektive. Werke des international renommierten Künstlers befinden sich weltweit in institutionellen und privaten Sammlungen, darunter das Museum of Modern Art New York (USA), das Museum of Contemporary Art Los Angeles (USA), Collezione Maramotti (Italien), das Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Spanien), oder auch das Whitney Museum of American Art (New York, USA).

Ausstellungseröffnung Ross Bleckner

Vernissage der Ausstellung

Datum: 29.11.2018, 19:00 - 21:00 Uhr

Ort: W&K Palais

Renngasse 4, 1010 Wien, Österreich

Url: https://www.w-k.art/exhibitions/ross_bleckner_2018

Pressepreview zur Ausstellung Ross Bleckner

Vorbesichtigung der Ausstellung exklusiv für Pressevertreter

Datum: 29.11.2018, 11:00 - 13:00 Uhr

Ort: W&K Palais

Renngasse 4, 1010 Wien, Österreich

Url: https://www.w-k.art/exhibitions/ross_bleckner_2018

