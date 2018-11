Aktuelle Umfrage: Das erwarten die Österreicher vom Fahrzeug der Zukunft

Umweltfreundlichkeit und Unfallvermeidung am wichtigsten, eigenes Fahren wichtiger als autonomes Fahren

Wien (OTS) - Was erwarten die Österreicher vom Auto der Zukunft? Kann es fliegen oder sprechen? Ist man damit komplett nachhaltig unterwegs? Und welche Rolle spielt das eigene Fahrzeug überhaupt in 20 Jahren? Das wollte AutoScout24 anlässlich seines 20-jährigen Jubiläums wissen. Entsprechend hat der europaweit größte Online-Automarkt gemeinsam mit Innofact 500 österreichische Autobesitzer/innen repräsentativ zum Thema befragt. Ergebnis: 9 von 10 Befragten sind der Ansicht, dass das Auto in 20 Jahren eine unveränderte oder sogar noch größere Bedeutung für sie haben wird, auch die junge Generation. Erwartet wird, dass die Fahrzeuge der Zukunft keine umweltschädlichen Abgase mehr ausstoßen, dass Unfälle minimiert werden und dass sich Autos nach wie vor ohne vollautomatischen Assistenten steuern lassen.

Die Mobilität wird sich ändern, so viel steht fest. Doch für das Auto muss das keine schlechte Nachricht sein: Knapp 90 Prozent sind davon überzeugt, dass das Auto für sie persönlich eine unverändert große oder noch bedeutendere Rolle spielen wird. 61 Prozent sind davon überzeugt, dass das eigene Fahrzeug unverändert wichtig sein wird. 26 Prozent sagen, dass für sie die Bedeutung zunehmen wird. Spannend: Vor allem die jüngeren Befragten setzen auf individuelle Mobilität. 42 Prozent der Befragten unter 30-Jährigen und 31 Prozent der unter 39-Jährigen sehen das eigene Auto in Zukunft als wichtiger an. Lediglich 13 Prozent sind der Ansicht, dass ein eigenes Auto weniger wichtig sein wird, da sie verstärkt auf öffentliche Verkehrsmittel oder Car-Sharing-Modelle ausweichen werden.

Doch was erwarten die österreichischen Autofahrer konkret vom Fahrzeug in 20 Jahren? Ganz oben auf der Wunschliste: Dass es keine umweltschädlichen Abgase mehr ausstößt - 70 Prozent fordern dies für das Auto der Zukunft, bei den Frauen sind es sogar 76 Prozent. Knapp jede/r Zweite (46 Prozent) wünscht sich zudem, dass die Fahrzeuge der Zukunft nachhaltig hergestellt werden.

Eigenes Fahren wichtiger als autonomes Fahren

Mehr als die Hälfte (55 Prozent) der österreichischen Autofahrer hofft, dass Fahrzeuge in Zukunft Unfälle nahezu ausschließen. Das heißt jedoch nicht, dass man das Steuer komplett aus der Hand geben möchten: Das Auto soll sich nach wie vor ganz ohne Assistenten fahren lassen – das fordern 55 Prozent der Befragten. Ein interessantes Ergebnis, nimmt doch das autonom fahrende Auto in den Zukunftsvisionen der Hersteller einen hohen Stellenwert ein. Laut AutoScout24-Umfrage erwarten jedoch nur 33 Prozent, dass das Auto der Zukunft sie fahrerlos ans Ziel bringt. Dabei ist für Männer (38 Prozent) das autonome Fahren deutlich wichtiger als für Frauen (27 Prozent).

Männer-Auto der Zukunft mit allen Gadgets, Frauen-Auto nachhaltig und abgasfrei

Knapp jeder Vierte (22 Prozent) erwartet die Ausrüstung von Autos mit Künstlicher Intelligenz und Sprachsteuerung. Insbesondere Männer (25 Prozent) träumen von einem intelligenten, sprechenden Auto. Dass die Autos der Zukunft immer online sind, ist für 17 Prozent eine Selbstverständlichkeit, wobei auch dies den Männern (24 Prozent) wichtiger ist als den Frauen (10 Prozent). Schon heute experimentieren Hersteller mit Flugmobilen wie aus „Zurück in die Zukunft“. Doch erwarten die österreichischen Autofahrer wirklich, dass ihr Auto künftig fliegen kann? Nur fünf Prozent möchten das. Da ist es schon wichtiger, dass alle gängigen Unterhaltungsmedien installiert sind – das wünschen sich nämlich 32 Prozent der Männer und 23 Prozent der Frauen. Unterm Strich lässt sich mit Blick auf die Hersteller sagen: Das Männer-Auto der Zukunft sollte mit allen Gadgets ausgestattet, das Frauen-Auto der Zukunft nachhaltig hergestellt und abgasfrei sein.

Preisverhandlungen – in Zukunft gerne automatisch

Der Autohandel wird sich noch stärker auf Plattformen im Internet verlagern – davon ist jeder Zweite (50 Prozent) überzeugt. Doch auch der klassische Händler wird nach wie vor gefragt sein: Mehr als jeder Dritte (36 Prozent) sieht seine Rolle in der Zukunft gestärkt, da durch die technische Weiterentwicklung der Autos auch Beratung immer wichtiger wird. Trend Nummer drei in Sachen Autohandel: Finanzierungskäufe werden immer wichtiger – das sagen ebenfalls 36 Prozent der Befragten.

In Zukunft könnte der Autokauf im Netz aber deutlich anders aussehen, als wir ihn heute kennen. Nach Ansicht der Autohalter werden Algorithmen eine wichtigere Rolle spielen. Jeder Dritte ist der Meinung, dass diese uns schon bald genau das Auto zum Kauf vorstellen werden, das unseren Erwartungen entspricht. Und ist Preisverhandeln dann auch nicht mehr wichtig? 23 Prozent der Befragten glauben, dass uns die intelligenten Systeme in 20 Jahren eine Menge Arbeit abnehmen werden – bis hin zur Preisverhandlung. In der schönen neuen Zukunfts-Welt sparen wir uns das alles also und holen das Auto auch gar nicht mehr selbst ab. Wenn es nach 17 Prozent der Befragten geht, fährt das Fahrzeug autonom und fahrerlos vor unserer Haustür vor.

Frauen wollen Nachhaltigkeit, Männer neue Gadgets

Frage: Was erwarten Sie vom Auto in 20 Jahren? Gerundet auf ganze Prozentzahlen



Gesamt Männer Frauen

Dass es keine umweltschädlichen

Abgase mehr ausstößt 70% 65% 75%

Dass es Unfälle nahezu ausschließt 55% 55% 55%

Dass ich es nach wie vor selbst

ohne Assistenten steuern kann 55% 56% 54%

Dass es nachhaltig hergestellt wurde 46% 44% 49%

Dass es deutlich billiger ist als ein

vergleichbares Modell heute 42% 41% 43%

Dass es vollkommen autonom fahren kann 33% 38% 27%

Dass alle gängigen Unterhaltungsmedien

installiert sind 28% 32% 23%

Dass es mit einer künstlichen Intelligenz

ausgestattet ist und mit mir reden kann 22% 25% 19%

Dass es immer online ist 17% 24% 10%

Dass es fliegen kann 5% 7% 2%

Nichts davon 2% 2% 3%

Quelle: www.autoscout24.at/Innofact

Über die Umfrage:

Die Innofact AG befragte im September 2018 im Auftrag von AutoScout24 insgesamt 509 Autohalter/innen in Österreich, bevölkerungsrepräsentativ hinsichtlich des Alters (18-65 Jahr) und Geschlechtes quotiert.

Über AutoScout24:

AutoScout24 ist europaweit der größte Online-Automarkt. Mit AutoScout24 können Nutzer Gebraucht- sowie Neuwagen kaufen und verkaufen. In Österreich ist seit 2017 gebrauchtwagen.at Teil der Scout24-Gruppe. Die beiden Portale verzeichnen in Österreich je rund 4 Mio. Besuche pro Monat, ihre Nutzer können unter je mehr als 130.000 Angeboten wählen. AutoScout24 und gebrauchtwagen.at gehören ebenso wie ImmobilienScout24 zur Scout24-Gruppe. Weitere Informationen finden Sie unter autoscout24.at und gebrauchtwagen.at.



