44. Wiener Gemeinderat (13)

Wien (OTS/RK) - Die Sitzung des 44. Wiener Gemeinderates zum Budget-Entwurf der Stadt Wien für das Jahr 2019 wurde heute, Dienstag, um 9 Uhr im Rathaus fortgesetzt.

GRin Mag.a Bettina Emmerling, MSc (NEOS) forderte mehr Transparenz in der städtischen Bildungspolitik ein. Kindergartengesetz und Bildungsplan seien zu „schwammig“. Verbesserungsbedarf ortete sie zudem beim „Chancenindex“: Die Stadt habe hier keine konkreten Kriterien festgelegt, wie die Mittelumverteilung für sozial benachteiligte Schulen aussehen solle. In einem Antrag forderte sie die Erstellung eines transparenten Kriterienkatalogs. Emmerling bemängelte außerdem niedrige Bildungsstandards an Pflichtschulen. Um für die Kinder die bestmögliche Bildung zu garantieren, müssten alle bildungspolitischen AkteurInnen und alle Parteien zu einem Bildungsgipfel zusammentreffen. Dort müsse besprochen werden, „wie jede Pflichtschule in Wien zur besten Schule wird“. Emmerling brachte dazu einen Antrag ein.

GRin Sabine Schwarz (ÖVP) sprach zunächst über die Situation der Krisenpflegeeltern in Wien. Ihre Arbeit könne man „nicht genug wertschätzen“, deshalb sei es wichtig, für sie ein Sicherheitsnetz zu spannen. Die Stadt habe zwar mit einem neuen Anstellungsmodell versucht, die Situation für Kriseneltern zu verbessern. Das Modell sei allerdings nicht angenommen worden, nur sechs von 40 Kriseneltern seien auf das neue Angebot eingegangen. In einem Antrag forderte Schwarz, das Anstellungsverhältnis neu zu evaluieren und gegebenenfalls abzuändern. Zum Thema Kindergärten sagte Schwarz, es müsse künftig mehr gut ausgebildetes Personal geben sowie einen besseren Betreuungsschlüssel. Außerdem müssten private Kindergartenträger stärker gefördert werden. Sie dürften auch nicht für die Fehler einiger islamischer Kindergärten pauschal bestraft werden. Zudem forderte Schwarz, vor der Schließung von privaten Kindergärten auch an die Konsequenzen für die Eltern zu denken. Sie brachte dazu einen Antrag auf die Einführung eines Frühwarnsystems ein. In einem weiteren Antrag forderte sie, für Kostentransparenz bei Kinderbetreuungsplätzen zu sorgen. Damit Kinder schon im Kindergartenalter ein hohes Deutschniveau erlangten, müsse die Stadt außerdem dafür sorgen, dass das Lehrpersonal mindestens über ein C1-Sprachniveau verfüge. Auch dazu brachte Schwarz einen Antrag ein. Zum Chancenindex sagte Schwarz: Es sei falsch, das vorhandene Geld umzuschichten, wichtiger wäre es, es aufzustocken. Auch hierzu brachte Schwarz einen Antrag ein. In einem letzten Antrag forderte sie die Stadt auf, für LehrerInnen ein Anreizsystem zu etablieren, um deren Abwanderung in die Bundesländer entgegenzuwirken.

GR David Ellensohn (Grüne) sagte, in Wien gebe es 19.000 Geburten pro Jahr, deshalb müssten stetig neue Kindergarten- und Schulplätze geschaffen werden. Im aktuellen Budgetentwurf für das kommende Jahr seien 2.500 neue Kindergartenplätze und 100 neue Schulklassen vorgesehen. Dringend benötigt sei auch der Chancenindex: Er bringe dorthin mehr Personal und Geld, wo Bedarf herrsche. Der Forderung der ÖVP, mehr Geld zur Verfügung zu stellen anstatt es umzuverteilen, hielt Ellensohn entgegen: Das sei nicht möglich, wenn die schwarz-blaue Bundesregierung den Bundesländern die benötigten Mittel streiche. Die Stadtregierung habe etwa die Anzahl der SozialarbeiterInnen aufgestockt. weil die Bundesregierung diese Zahl aber wieder reduziere, bleibe sie auch in Wien faktisch gleich. Die Stadt jedenfalls biete ihren Kindern und den Eltern beste Voraussetzungen. So habe sie etwa mit den „Summer Camps“ ein neues Angebot für 6.000 Pflichtschulkinder geschaffen, das den Kindern in den Sommermonaten ein kostengünstiges Freizeit- und Bildungsangebote biete und gleichzeitig die Eltern entlaste.

StR Maximilian Krauss (FPÖ) sprach in seiner Rede über das Buch einer Wiener Lehrerin. Das zeige auf, „was in der Bildungs- und Integrationspolitik in Wien falsch gelaufen ist“. Das Buch habe etwa kulturelle Probleme und Missstände „in Islamkindergärten“ aufgedeckt, welche die Stadtregierung bis dahin immer bestritten habe. Die gegenwärtigen Zustände an Wiens Bildungseinrichtungen habe die SPÖ zu verantworten, die FPÖ versuche nun auf Bundesebene gegenzusteuern. Das Kopftuchverbot an Schulen bezeichnete Krauss als hervorragende Maßnahme. Er sehe das Kopftuch keineswegs als religiöses, sondern als politisches Symbol an, mit dem kleine Kinder „stigmatisiert“ würden.

GR Heinz Vettermann (SPÖ) sagte zu seinem FPÖ-Vorredner Krauss:

Wenn er schon das Buch der Wiener Lehrerin zitiere, solle er auch auf ihre anderen Forderungen eingehen: Die Autorin fordere im Buch unter anderem eine gemeinsame Schule für Kinder von 10 bis 14 Jahren sowie einen verpflichtenden Ethikunterricht für alle. Dass die FPÖ aber nur die kulturellen Aspekte herauspicke, sei Beweis dafür, dass es ihr nur darum gehe, politisches Kapital zu schlagen. Vettermann warf der FPÖ außerdem vor, die Kopftuchdebatte politisch zu instrumentalisieren. In der Wiener Stadtregierung gebe es niemanden, der wolle, dass kleine Mädchen ein Kopftuch tragen. Rot-Grün bevorzuge aber den regen Diskurs mit den Eltern, bevor sie Verbote verhänge. Dem Vorwurf der Opposition, der Chancenindex folge keinen klaren Kriterien, widersprach Vettermann: Zusätzliche Mittel werden nach sozialen Gegebenheiten verteilt, etwa bei einem niedrigen Bildungshintergrund der Eltern. Mit dem Budgetentwurf stelle die Stadtregierung die qualitätsvolle Betreuung in Wien sicher. Alleine 1,75 Milliarden Euro des vorliegenden Budgets flössen in den Entwicklungsbereich, mit dem etwa 100 neue Klassen gebaut und Bildungsgrätzl ausgebaut würden.

GR Christoph Wiederkehr, BA (NEOS) kritisierte die gegenseitige Schuldzuweisung zwischen Stadt Wien und Bund. Den SchülerInnen und LehrerInnen sei „es egal, wer Schuld hat, wichtig ist es nur, die Situation an den Schulen zu verbessern“. Das Buch der Wiener Lehrerin sei wichtig, um eine offene Diskussion über Herausforderungen im Bildungsbereich anzuregen. Die FPÖ jedoch mache daraus einen „Kulturkampf“ und ignoriere alle anderen Themen, die die Autorin in ihrem Buch anspreche. Wiederkehr thematisierte auch die vorgesehenen städtischen Personalkosten im Budget: Die Kosten würden sich für aktive Bedienstete sowie für Ruhebezüge erhöhen. Außerdem ortete er eine hohe Anzahl an Frühpensionierungen. Laut Wiederkehr sei keine seiner Anfragen zum Thema Frühpension ausreichend beantwortet worden, er sei immer auf den Personalbericht vertröstet worden. Wiederkehr betonte aber, dass dieser kein Ersatz für Kontrollrechte des Gemeinderats seien dürfe. Er forderte die Abschaffung des Ruhestands aus organisatorischen Gründen sowie von Luxuspensionen. (Forts.) sep/lit

