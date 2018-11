„So schmeckt Niederösterreich“-Adventmarkt im Palais Niederösterreich in Wien

Eröffnung mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner am 30. November

St. Pölten (OTS/NLK) - Am 30. November und 1. Dezember lädt die Kulinarik-Initiative „So schmeckt Niederösterreich“ zum stimmungsvollen Adventmarkt ins einzigartige Ambiente des Palais Niederösterreich in die Herrengasse nach Wien. Bei freiem Eintritt können sich die Gäste von den über 60 „So schmeckt Niederösterreich“-Partnerbetrieben verwöhnen lassen. Neben kulinarischen Köstlichkeiten aus allen vier Vierteln begeistern schönstes Kunsthandwerk, besinnliche Chöre und Bläser, eine Backstube für Kinder sowie erstmalig eine Kekserlberatung.

„Seit zwölf Jahren steht der ‚So schmeckt Niederösterreich‘-Adventmarkt für heimische Lebensmittel und Brauchtum aus allen Regionen unseres Landes. Hier stehen Qualität, gelebte Tradition und der bewusste Genuss ehrlicher Produkte im Mittelpunkt – das ist Niederösterreich mitten in Wien“, freut sich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner auf zahlreiche Besucher.

Der Adventmarkt hat am Freitag und am Samstag jeweils von 10 bis 21 Uhr geöffnet. Ein Programmhöhepunkt ist die Feierstunde am Freitag, 30. November, um 16 Uhr mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf, Probst Maximilian Fürnsinn vom Stift Herzogenburg und Schauspielerin Hilde Dalik, die gemeinsam die große Tanne im Innenhof erleuchten und zum Strahlen bringen.

Für interessierte Besucher werden täglich Führungen durch die historischen Prunkräume des Alten Landhauses kostenlos angeboten. Die Anmeldung ist direkt am „So schmeckt Niederösterreich“-Infostand im Eingangsbereich des Palais während der Veranstaltungstage möglich. Im Innenhof des Palais sorgen die Aussteller für das leibliche Wohl. Verkosten, bestaunen und mit nach Hause nehmen, kann man die blau-gelben Spezialitäten in den Prunkräumlichkeiten. Die jüngsten Gäste können in der Backstube der Seminarbäuerinnen Kürbis- und Mohnkipferl „wuzeln“ und Lebkuchen ausstechen.

Auch LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf ist beeindruckt vom Angebot der niederösterreichischen Betriebe: „Das Erfolgsgeheimnis beruht auf der sorgfältigen Auswahl typisch niederösterreichischer Spezialitäten und Handwerkskunst, bei der die Kriterien Vielfalt und Regionalität besonders wichtig sind. Diese Authentizität schätzen die Gäste an unserem Adventmarkt“.

Die Leiterin der Kulinarik-Initiative „So schmeckt Niederösterreich“, Christina Mutenthaler fasst das reiche Angebot zusammen: „Zahlreiche ‚So schmeckt Niederösterreich‘-Partnerbetriebe verwöhnen die Besucher mit vorweihnachtlichen Gaumenfreuden für jeden Geschmack:

Fischlocken, Erdäpfelgröstl, Mohnnudeln oder Glühmost und Glühwein werden geboten. In den Räumlichkeiten des Palais Niederösterreich gibt es die Möglichkeit, vielfältige niederösterreichische Spezialitäten für Daheim wie auch liebevoll gestaltetes Kunsthandwerk, duftende Räucherprodukte oder auch Bücher zu erwerben. Hier finden sich bestimmt passende Weihnachtsgeschenke für die Liebsten.“

Heuer erstmals kann man sich Rat holen, wenn ein Kekserl partout nicht gelingen mag. Oft sind gerade lieb gewonnene Familienrezepte nicht detailreich notiert. Bei der Keksberatung wird das Rezept kontrolliert und Hilfestellung geboten. Natürlich werden auch Tipps und Tricks rund ums Backen verraten sowie Rezepte ausgetauscht. Im Erdgeschoß links findet sich die Kekserlberatung, damit die Lieblingsbäckerei heuer gelingt.

Nähere Informationen: Energie- und Umweltagentur NÖ, Philipp Hebenstreit, Telefon 02742/219 19, E-Mail philipp.hebenstreit @ enu.at, www.enu.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse