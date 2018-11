LKA-West nimmt mutmaßlichen Drogenkurier fest - Kokain sichergestellt

Wien (OTS) - Datum: 26.11.2018

Uhrzeit: 12.20 Uhr

Adresse: Wien, Rudolfsheim-Fünfhaus

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West erhielt aufgrund laufender Ermittlungen in der Suchtmittelszene die Information, dass ein mutmaßlicher Drogenkurier von Österreich nach Spanien gereist sei um von dort Kokain zu importieren. Der 28-Jährige, der über Portugal und Ungarn zurück nach Wien kam, wurde am 26. November 2018 in Wien-Favoriten festgenommen. Insgesamt wurden rund 750 Gramm Kokain und knapp 2000 Euro Bargeld sichergestellt. Der Straßenverkaufswert beträgt rund 250.000 Euro. Der nigerianische Staatsangehörige befindet sich in Haft.

