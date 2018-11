Erstmals in Wien: Theaterstück „Der Frackzwang“ von Günter Brus wird im mumok aufgeführt

Anlässlich des 80. Geburtstags von Günter Brus präsentiert das mumok sein Theaterstück "Der Frackzwang" erstmals dem Wiener Publikum.

Wien (OTS) - Das Medium Sprache spielt in Brus‘ Schaffen von Anfang an eine wesentliche Rolle, neben wie auch im Rahmen seiner bildenden Kunst. Ebenso wort- wie bildgewaltig interessiert er sich schon früh für Literatur und verbindet - nach den wortlosen Werken seiner aktionistischen Phase - ab den späten 1960er-Jahren in seinen Bilddichtungen Zeichnung und Text. Zudem entstehen selbständige Romane sowie Theaterstücke.

Der Frackzwang entstand in den 1970er-Jahren und wurde erst im Sommer 2018 vom Grazer Performancekollektiv „Das Planetenparty Prinzip“ urgeführt. Das Stück entführt in die surreale Welt der Rivalen Ratsherr und Tagedieb, die in unterschiedlichen Situationen jeweils auf ihre angebetete „Metze“ sowie eine Figur der „Unruhe“ treffen und das Publikum schließlich ratlos zurücklassen. Deren Konflikt ist Metapher für die Ablehnung progressiver Kunst durch das Bürgertum beziehungsweise das sogenannte Krawattenträger-Publikum der Siebzigerjahre. In seinen selbstreferentiellen Passagen behandelt Der Frackzwang gleichzeitig die Frage nach „richtiger” Kunst und der Definition von Genie und Talent. Tiefgreifende Problematiken künstlerischen Schaffens werden mit der Brus eigenen provokanten und scharfen Klinge, aber auch mit einer gehörigen Portion Humor abgehandelt.

Regie: Simon Windisch

Performance: Leonie Bramberger, Nora Köhler, Moritz Ostanek

Musik: Julian Werl

Ausstattung: Maria Schneider

Regieassistenz: Vera Kopfauf, Clemens Lauermann

Produktionsleitung: Alexandra Schmidt, Nora Köhler

„Der Frackzwang“ von Günter Brus

Dienstag, 4. Dezember ab 18.30 Uhr im mumok kino

Eintritt frei mit einem gültigen Ausstellungsticket.

