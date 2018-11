Ronaldo tritt bei den Globe Soccer Awards in Dubai gegen Mbappé und Griezmann an

Cristiano Ronaldo und die beiden Franzosen Kylian Mbappé und Antoine Griezmann werden gegen einander um den Best Player Award kämpfen, wenn am 3. Januar 2019 die 10. Ausgabe der Globe Soccer Awards im Madinat Jumeirah in Dubai stattfinden wird.

Der berühmte Spieler von Juventus und die beiden französischen Stars, die die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft gewonnen haben, führen die Nominierungen für die mittlerweile traditionelle Gala-Preisverleihung an, die in Verbindung mit der 13. Dubai International Sports Conference stattfindet, die vom Dubai Sports Council organisiert wird.

Die von Dubai Holding, Meraas, Audi und Emirates gesponserten Globe Soccer Awards gehören neben dem Ballon D'Or und den Best FIFA Football Awards zum "Grand Slam" der Preisverleihungen im Fußball.

Und Juves CR7 ist nach wie vor der einzige Spieler, der alle drei "Grand Slam"-Titel in einem einzigen Jahr gewonnen hat - eine Leistung, die er sowohl 2016 als auch 2017 vollbrachte.

Die portugiesische Legende, die mit vier Gewinnen und acht Nominierungen einen Rekord setzte, wird sich demnächst um einen dritten Globe Soccer Best Player Award bemühen, muss beim Kampf um die Krone aber gegen die beiden Franzosen Griezmann und Mbappé antreten, die diesen Sommer die Glanzlichter auf der Weltbühne in Russland gewesen sind.

"Das 10-jährige Jubiläum der Globe Soccer Awards ist ein besonderer Meilenstein, deshalb freuen wir uns, Cristiano Ronaldo, Antoine Griezmann und Kylian Mbappé als Finalisten in der Kategorie Bester Spieler anzukündigen", sagte Globe-Soccer-CEO Tommaso Bendoni.

"Unser Dank geht an unseren neuen Titelsponsor, Dubai Holding, für seine Unterstützung und an den Dubai Sports Council, unseren Partner bei den Globe Soccer Awards seit der ersten Veranstaltung im Jahr 2010."

Wie seine beiden Spitzenspieler befindet sich auch der französische Trainer Didier Deschamps unter den Nominierten.

Deschamps ist der dritte Mann, der die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft sowohl als Spieler als auch als Trainer gewonnen hat. Er wurde neben dem ehemaligen Chef von Real Madrid Zinedine Zidane sowie Diego Simeone von Atlético Madrid, Jürgen Klopp von Liverpool und Juventus-Trainer Massimiliano Allegri für die Auszeichnung Bester Coach nominiert.

"Ich bin sehr stolz auf diese Nominierung und auf das, was ich bisher erreicht habe", sagte Deschamps, der Frankreich im Spiel gegen Kroatien zum WM-Erfolg geführt hat. "Es gibt keine größere Leistung für einen Fußballprofi, als erst als Spieler und dann als Trainer die WM gewonnen zu haben. Aber mein Leben ändert sich dadurch nicht und meine Werte bleiben in Bezug auf meine Familie und Freunde unverändert.

"Natürlich gibt es auch andere berufliche Ziele, wie zum Beispiel die Qualifikation für die nächste Europameisterschaft, und ich freue mich darauf, über diese Themen und vieles mehr mit Fußballfreunden und Kollegen auf der Dubai International Sports Conference zu diskutieren, die in Verbindung mit den Global Soccer Awards abgehalten wird."

Zu den anderen frühzeitigen Nominierten, die von Globe Soccer bekanntgegeben wurden, gehört der Spitzenagent Jorge Mendes, der gegen Jonathan Barnett und Stefano Castagna in der Kategorie Bester Agent antreten wird, während die Finalisten der UEFA Champions League 2018, Real Madrid und Liverpool, neben Atlético Madrid auch diesmal wieder in einem Kopf-an-Kopf-Rennen um die Auszeichnung Bestes Team wetteifern werden.

Die Zeremonie wird auch viele andere angesehene Namen aus der Welt des Fußballs ehren, und die anderen Nominierten werden in Kürze bekannt gegeben.

Die Globe Soccer Awards werden in Dubai vergeben, kurz nachdem die VAE den FIFA Club World Cup 2018 ausgetragen haben und unmittelbar bevor das Land den AFC Asian Cup austragen wird. Die damit verbundene Internationale Sportkonferenz des Dubai Sports Council wird gleichzeitig eine große Bandbreite von Referenten begrüßen, von Vereinsbesitzern über Trainer und Spieler bis hin zu Sponsoren, die über die künftige Entwicklung des Fußballs diskutieren werden.

