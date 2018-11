Starker Montag für RTL II (FOTO)

München (ots) - Guter Start für "Die Reimanns" mit 6,7 % MA (14-49 Jahre) und 7,8 % MA (14-29 Jahre)

- Starker Vorabend mit den Soaps - Bestwerte für

"Leben.Lieben.Leipzig"

- RTL II-Tagesmarktanteil: 7,3 % (14-49 Jahre)

Der Start der neuen Folgen von "Die Reimanns" holte gestern gute Quoten für RTL II: 6,7 % MA bei den 14-49-Jährigen sowie 7,8 % MA in der jungen Zielgruppe (14-29 Jahre). Insgesamt verfolgten bis zu 1,3 Mio. Zuschauer die neuen Abenteuer der beliebten Auswanderer Konny und Manu auf Hawaii. Im Vorfeld konnte eine neue Folge von "Die Geissens" ebenfalls das Publikum vor die Bildschirme locken. Hier wurden 5,6 % MA (14-49 Jahre) und 9,5 % MA bei den 14-29-Jährigen

erzielt.

Bereits am Vorabend überzeugten die Soaps auf ganzer Linie. "Leben.Lieben.Leipzig" holte mit 6,4 % MA in der werberelevanten Zielgruppe (14-49 Jahre) und 15,2 % bei den jungen Zuschauern (14-29 Jahre) Bestwerte. "Köln 50667" erzielte im Anschluss gute 11,6 % MA (14-49 Jahre) und sehr gute 18,8 % MA (14-29 Jahre). Bei "Berlin - Tag & Nacht" wurden 9,4 % MA in der klassischen Zielgruppe (14-49 Jahre) und 16,2 % MA in der jungen Zielgruppe (14-29

Jahre) erreicht.

Insgesamt erzielte RTL II gestern einen Tagesmarktanteil von 7,3 % (14-49 Jahre).

Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV, 26.11.2018, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.

Rückfragen & Kontakt:

RTL II Programmkommunikation

Eva Römhild

089 - 64185 6510

eva.roemhild @ rtl2.de