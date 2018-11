Zukunft verändern

Innovationen für ein sauberes Niederösterreich

St. Pölten (OTS) - Kreativität, Innovationskraft und ein starker Umweltgedanke: Die Fachgruppe Entsorgungs- und Ressourcenmanagement der Wirtschaftskammer Niederösterreich ist im Zuge des Abfallwirtschaftspreises 2019 auf der Suche nach den smartesten Köpfen des Landes. Durch die Einreichung praxisorientierter Projekte soll eine nachhaltige Entwicklung der Abfallwirtschaft in Niederösterreich geschaffen werden.



Natürliche Ressourcen werden nicht vom Menschen hergestellt, sondern kommen in der Natur vor. Um diese auch in Zukunft nutzen zu können, müssen nachhaltige Maßnahmen ergriffen werden. „Als Fachgruppe legen wir einen hohen Wert auf die Erhaltung und Wiederherstellung eines sauberen Lebensraumes. Wir möchten die Themen Vermeidung, Trennung und Recycling stärker in den Fokus stellen und veranstalten daher den Abfallwirtschaftspreis, um gemeinsam Verantwortung für eine intakte Umwelt in Niederösterreich zu übernehmen“, ist Ing. Gerhard Schauerhuber, Fachgruppenobmann „Entsorgungs- und Ressourcenmanagement“ der Wirtschaftskammer Niederösterreich, schon gespannt auf kreative Projekte.



Eine kleine Tat von uns, ein großer Schritt für die Umwelt

Der erste niederösterreichische Abfallwirtschaftspreis zeichnet Innovationen aus, die sich mit einem nachhaltigen Thema befassen und einen entsprechenden Beitrag zu einer umweltfreundlichen Entwicklung der Abfallwirtschaft in Niederösterreich leisten. Die Einreichungen werden unter den Teilnehmern in drei verschiedene Kategorien gegliedert: Öffentliche Einrichtungen, wie Vereine und Gemeinden, Betriebe und Bildungseinrichtungen ab der neunten Schulstufe. Diese können Projekte aus den Gebieten der Technik, der Wissenschaft, der abfallwirtschaftlichen Praxis und der Öffentlichkeitsarbeit einreichen und das Preisgeld ergattern. Zudem wird es auch noch einen Sonderpreis für Start-up-Unternehmen geben, welcher mit 3.500 Euro dotiert wird. Pro Kategorie werden die fünf besten Umsetzungen von der Jury aufgrund Innovationscharakter, Praxistauglichkeit und abfallwirtschaftlicher Relevanz ausgewählt und zur Abschlussveranstaltung des niederösterreichischen Abfallwirtschaftspreises am 24. April 2019 in der Burg Perchtoldsdorf eingeladen. Vor Ort werden feierlich die Preisgelder, Trophäen und Urkunden an die Gewinner und Nominierten überreicht. Um auch bei der Preisverleihung auf einen starken Umweltgedanken zu setzen, wird die gesamte Veranstaltung mit dem Österreichischen Umweltzeichen zertifiziert. Dabei sind wesentliche Faktoren die Verwendung umweltfreundlicher Produkte, Energieeffizienz, Ressourcen- und Abfallmanagement sowie regionale Wertschöpfung.



Gemeinsam mit ganz Niederösterreich möchte die Fachgruppe Entsorgungs- und Ressourcenmanagement ausgezeichnete Projekte erarbeiten, um nachhaltige Lösungen für die niederösterreichische Abfallwirtschaft zu schaffen. Die Einreichunterlagen sind unter dem Kennwort „NÖ Abfallwirtschaftspreis“ bis spätestens 28. Februar 2019 per E-Mail an abfallwirtschaftspreis @ wknoe.at zu senden.

Mehr Informationen rund um die Veranstaltung: www.wirtragenverantwortung.at





Über Entsorgungs- und Ressourcenmanagement

Die Fachgruppe Entsorgungs- und Ressourcenmanagement Niederösterreich ist die gesetzliche Interessensvertretung sowie die Serviceorganisation für 15 Berufsgruppen und rund 1500 niederösterreichische Betriebe. Die Mitgliedsbetriebe sind Experten im Bereich der Entsorgung, Aufbereitung und Wiederverwertung. Sie gehören zu den innovationsfreudigsten Unternehmen in der österreichischen Wirtschaftslandschaft und tragen Verantwortung für eine sichere und lebenswerte Umwelt.

Weitere Informationen unter: www.wirtragenverantwortung.at



