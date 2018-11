Oö. Volksblatt: "Politische Revanche" (von Christoph STEINER)

Ausgabe vom 27. November 2018

Linz (OTS) - Einen heißen Herbst hatte der ÖGB angesichts des neuen Arbeitszeitgesetzes angekündigt – und diese politische Agenda der vorgelagerten Opposition wird nun auf dem Rücken der Bahnfahrer auch rigoros umgesetzt. Dass es der Gewerkschaft vordergründig um das Wohl der Arbeitnehmer geht, darf angesichts der starren Haltung in den Verhandlungen und der Inszenierung der Gewerkschaftsspitze bezweifelt werden. Vielmehr geht es um die politische Retourkutsche für den Zwölf-Stunden-Tag. Unter einer Regierung mit SPÖ-Beteiligung wären die Ansprüche der Gewerkschaftsführung wohl kaum so hochgeschraubt worden, da gab man sich in der Vergangenheit schon sehr bald in den Verhandlungen handzahm. Die KV-Verhandlungen – eines der Kernelemente der Sozialpartnerschaft – für einen innenpolitischen Schlagabtausch zu nutzen, ist höchst unseriös. Wie es funktioniert, sah man bei den Beamten, bei denen man nach harten Verhandlungen auf Augenhöhe doch relativ rasch zu einem respektablem Ergebnis gekommen ist. Bei den Eisenbahnern geht es auch um die persönliche Inszenierung und Profilierung von Gewerkschaftsverhandler Roman Hebenstreit. Dass sich hierfür die Mitarbeiter der Bahn politisch instrumentalisieren lassen müssen, ist einfach schlechter Stil.

