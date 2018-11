Christbaum aus dem Burgenland ziert Hohes Haus

Diakonie-Direktorin Moser überreicht Adventkranz an Nationalratspräsident Sobotka

Wien (PK) - Rechtzeitig vor dem ersten Adventsonntag wurde dem Parlament heute ein Christbaum übergeben. In feierlichem Rahmen wurde die vier Meter hohe und rund hundert Kilo schwere Nordmanntanne aus der burgenländischen Gemeinde Sieggraben an Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures, Dritte Nationalratspräsidentin Anneliese Kitzmüller und Bundesratspräsidentin Inge Posch-Gruska übergeben.

Der Bürgermeister von Sieggraben, Andreas Gradwohl zeigte sich stolz darüber, ein Stück Burgenland im Hohen Haus präsentieren zu dürfen. Er hoffe, dass der Baum in der stressigen Vorweihnachtszeit ein kurzes Innehalten ermögliche und den Vorbeigehenden "zumindest eine Minute Ruhe" schenke.

Gemeinsam mit Kindern wurde die Tanne mit Baumschmuck, der von Menschen mit Behinderung in liebevoller Handarbeit hergestellt wurde, geschmückt. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka zeigte sich dankbar, indem er sich in ungezwungener Atmosphäre mit den Kindern über die Bedeutung der Weihnachtsfeiertage unterhielt. Die musikalische Umrahmung durch den Chor der evangelischen Johann Sebastian Bach Musikschule am Karlsplatz genoss der ehemalige Pädagoge sichtlich.

Diakonie-Direktorin Maria Katharina Moser überreichte einen Adventkranz, der von Schülerinnen der inklusiven Fit-Schule angefertigt wurde. Sie erzählte, dass die Idee des heutigen Adventkranzes von Diakonie-Pfarrer Johann Wichern stammt, der vor über 170 Jahren damit für Straßenkinder ein familiäres Umfeld schaffen wollte. "Ohne die Diakonie hätten wir alle keinen Adventkranz und wir im Hohen Haus keinen schön geschmückten Christbaum", dankte ihr Sobotka.

Bundesratspräsidentin Inge Posch-Gruska regte an, sich besonders in der Adventzeit Zeit zu nehmen und diese mit Familie und Freunden zu verbringen. Sie bedankte sich für die Übergabe des Christbaumes und wünschte den Anwesenden im Namen des gesamten Bundesrats einen schönen Advent. (Schluss) fan

HINWEIS: Fotos von dieser Veranstaltung finden Sie auf der Website des Parlaments unter www.parlament.gv.at/SERV/FOTO/ARCHIV .

