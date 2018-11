Rathaus: Fahne gegen Gewalt an Frauen gehisst

Frauenstadträtin Kathrin Gaal: Wien hat dichtes Gewaltschutznetz

Wien (OTS) - Am 25. November fiel der Startschuss für die internationale Kampagne „16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen“. Frauen- und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal hisste am Montag gemeinsam mit Polizeipräsident Gerhard Pürstl, Gemeinderäten und Gemeinderätinnen sowie VertreterInnen von NGOS die „Terre de Femmes“-Fahne und die „White Ribbon“-Fahne am Rathaus. Die „Terre des Femmes“-Fahne mit dem Schriftzug „Frei leben ohne Gewalt“ setzt ein deutliches Zeichen gegen Gewalt an Frauen und macht auf das Thema aufmerksam.

Kampagne des 24-Stunden Frauennotrufs: „Lass das nicht so stehen“

Gleichzeitig mit den „16 Tagen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen“ fällt auch der Startschuss zur neuen Kampagne des 24-Stunden Frauennotrufs. Sätze wie „Ein Nein einer Frau bedeutet eigentlich ein Ja“ und „Kein Wunder, so wie sie immer angezogen ist“ thematisieren den Blick der Täter auf die von Gewalt betroffenen Frauen. Gegen diese Übergriffe, mit denen die Frauen häufig noch einmal attackiert werden, setzt die Kampagne ein klares Signal.

„Es ist wichtig, Frauen in einer Notsituation möglichst schnell helfen zu können“, so Frauen- und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal. „Wir setzen mit der neuen Kampagne des 24-Stunden Frauennotrufs der Stadt Wien ein starkes Zeichen gegen Übergriffe und sagen den Frauen und Mädchen klar: ,Wir lassen Gewalt an Frauen nicht so stehen!‘“, so Gaal weiter.

„Lass das nicht so stehen. Sprich mit uns. Wir helfen vertraulich, anonym und kostenlos.“, bestärken die Kampagnensujets, die als Postkarten aufliegen und als Plakate in Lokalen hängen werden. Die klare Ansage: „Wir lassen Gewalt an Frauen nicht so stehen!“. Der 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien ist unter 01/71719 rund um die Uhr erreichbar, E-Mail-Beratung gibt es unter frauennotruf @ wien.at. Weitere Informationen unter www.frauennotruf.wien.at.

Fünftes Frauenhaus: Wien baut Gewaltschutznetz aus

„Wir bauen den Gewaltschutz in Wien aus und errichten ein neues Frauenhaus“, kündigte Frauen- und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal vergangene Woche an. Der geplante Baubeginn für das fünfte Wiener Frauenhaus ist 2020. 50 zusätzliche Plätze sollen ab 2022 für Frauen und Kinder, die sich in einer Notsituation befinden, zur Verfügung stehen. Die Wiener Frauenhäuser sind aufgrund eines unbefristeten Vertrags mit der Stadt Wien abgesichert. (Schluss) mag

