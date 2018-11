Leichtfried: FPÖ-Strache greift in unterste Schublade

„Schmutzkübel-Kampagne eines Vizekanzlers unwürdig“

Wien (OTS/SK) - „Vizekanzler Heinz-Christian Strache macht sich in den sozialen Medien über Verletzungen lustig und beweist, dass die FPÖ keine Skrupel hat, in die unterste Schublade zu greifen. Eigentlich erwarten wir eine politische Auseinandersetzung, stattdessen begegnet die FPÖ politischen Mitbewerbern nur mit Untergriffigkeit und letztklassigen Kommentaren“, kritisiert Jörg Leichtfried, stellvertretender SPÖ-Klubvorsitzender am Montag. ****

„Diese Schmutzkübel-Kampagne und der herabwürdigende Stil, den Strache hier an den Tag legt, sind eines Vizekanzlers der Republik Österreich unwürdig. Das ist inakzeptabel“, betont Leichtfried. (Schluss) em

