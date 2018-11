SJ- Herr: "Ein EU-Jugendrat ersetzt keine Perspektive für junge Menschen!"

Schwarz-Blau hat keine politische Vision, um die Möglichkeiten für die Generation Krise zu mehren

Heute findet in Brüssel der EU-Jugendrat statt. Perspektiven für junge Menschen hat die österreichische Ratspräsidentschaft jedoch bisher nicht geboten und sie sind auch heute nicht zu erwarten. Denn die Bundesregierung hat in ihrer Ratspräsidentschaft jede sozialpolitische Agenda vermissen lassen. Julia Herr

Wien (OTS) -

"Heute findet in Brüssel der EU-Jugendrat statt. Perspektiven für junge Menschen hat die österreichische Ratspräsidentschaft jedoch bisher nicht geboten und sie sind auch heute nicht zu erwarten. Denn die Bundesregierung hat in ihrer Ratspräsidentschaft jede sozialpolitische Agenda vermissen lassen." , sagt Julia Herr, die Jugendkandidatin der SPÖ für die EU-Wahlen.



"Europas und Österreichs Jugend braucht jedoch dringend Perspektiven. Viel zu lange haben wir gehört, dass es für uns nichts gibt. Dass wir die "Generation Krise" sind, von der man erwartete, dass sie den Gürtel enger schnallt. Für die es bei Löhnen, bei Job- und Bildungsperspektiven keinerlei Sicherheit gibt. Millionen Jugendliche in Europa haben eine verfehlte Politik, die Reiche immer reicher und Arme immer ärmer gemacht hat, mit Arbeitslosigkeit und Perspektivenlosigkeit bezahlt", sagt Julia Herr und ergänzt: "Ihnen muss Europa eine bessere Zukunft ermöglichen. Wir müssen eine EU bauen, die so wirtschaftet, dass Wohlstand fair verteilt wird. Eine EU, die so wirtschaftet, dass auch wir in 50 Jahren noch eine Umwelt haben, in der wir gerne leben. Eine EU, die die Steuersümpfe trocken legt, und stattdessen wieder investiert, in unseren Kontinenten, in Innovation, in Infrastruktur, in unsere Generation. Das wäre eine Politik, die Jugendlichen wirklich hilft. Doch die ist von Schwarz-Blau nicht zu erwarten. Deshalb brauchen wir einen Kurswechsel in Europa und in Österreich. Denn nur wenn Politik wieder den Anspruch hat, die Lebenschancen junger Menschen zu mehren, werden Jugendgipfel mehr sein als PR-Events", schließt Herr.

