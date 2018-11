Wiener Tierschutzverein zu Tierhaltenovelle: Ein populistisches Placebo

Traurig, aber wahr: Der Populismus hält nun auch im Haustierbereich Einzug.

Vösendorf (OTS) - Law & Order versus Sachverstand: Die Wiener Stadtpolitik scheint in letzter Zeit der Meinung zu sein, dass generelle Verbote das beste Mittel zur Problemlösung sind. Daneben setzt man bewusst auf Panikmache und Polarisierung, um die oftmals noch uninformierte oder unkundige Bevölkerung auf seine Seite zu ziehen. Besonders die Wiener Umweltstadträtin, die auch für den Tierschutz in Wien zuständig ist, hat sich in diesem Bereich mittlerweile einen sehr zweifelhaften Ruf erarbeitet, wird vielerorts hinter vorgehaltener Hand „Verbotsstadträtin“ genannt. Sinnvolle Diskurse mit jenen Gruppen, Experten oder Interessensvertretungen, welche die jeweiligen Problemstellungen betreffen, werden konsequent vermieden, stattdessen wird gezielt und mit gebetsmühlenartigem Wiederholen von einschlägigem Vokabular (Stichwort: Kampfhund) Populismus in Reinkultur betrieben.

So verwundert es nicht, dass die Umweltstadträtin nun im Wiener Landtag die mittlerweile zwölfte Änderung der Wiener Tierhalteverordnung, die dem Vernehmen nach hinter den Kulissen aber für ordentlich Zündstoff gesorgt hat, durchgeboxt hat bzw. in dieser Woche (nach der zweiten Lesung im Wiener Landtag) endgültig durchboxen wird. Zwar hat man den Passus der „ex lege“-Tötung eines Hundes etwas entschärft, sie ist aber dennoch immer noch im Gesetz enthalten. Auch die generelle Maulkorbpflicht für Listenhunde wurde trotz heftigem Widerstand der Bevölkerung, der Tierschutzbewegung aber etwa auch der Wiener Grünen, die sich letztlich aber doch dem großen Koalitionspartner gebeugt haben, wieder hinein genommen. „Letztlich hat die Umweltstadträtin ihren Dickkopf und damit diese tierfeindliche Regelung durchgesetzt“, sagt Madeleine Petrovic, Präsidentin des Wiener Tierschutzvereins (WTV).

Populistisches Placebo

Bringen werden diese Regelungen aus Sicht des WTV jedenfalls wenig: „Es wird so ein, dass Leute, die sich sowieso an kein Gesetz halten, dieses auch nicht respektieren werden. Die breite Masse und ihre Hunde werden es schwerer haben. In Wahrheit wird kein einziger Mensch dadurch geschützt. Das Gesetz ist ein populistisches Placebo, das vollkommen am Kern des Problems vorbeigeht“, so Petrovic.

Maulkorbpflicht - ein Widerspruch in sich

„Die Auswirkungen dieser Schnellschuss-Gesetzgebung werden sich in den nächsten Monaten zeigen. Auf die HundebesitzerInnen Wiens sowie die Tierschutzvereine kommt eine harte Zeit zu“, sagt WTV-Präsidentin Madeleine Petrovic. So etwa bei der generellen Maulkorbpflicht für Listenhunde, bei der sämtliche Einwände von ExpertInnen ignoriert wurden. So werden Hunde durch das ständige Tragen eines Maulkorbs in ihrem Sozialverhalten extrem eingeschränkt und können mit ihren Artgenossen nur schwer interagieren. Auffälliges Verhalten wird damit geradezu vom Gesetzgeber provoziert. „Dabei wünscht sich die amtsführende Stadträtin gerade von Listenhunden ein gutes Sozialverhalten. Ein Widerspruch in sich“, so Petrovic. Hinzu kommt, dass auch ein Maulkorb schwere Verletzungen oft nicht verhindert.

Sachkundenachweis - aber wie?

Auch der Sachkundenachweis für HundebesitzerInnen gibt Rätsel auf. Zwar ist es prinzipiell zu begrüßen, wenn HundehalterInnen besser im Umgang mit Vierbeinern geschult werden, jedoch ist über Details zu diesem Nachweis bzw. wer diesen abnehmen soll, bislang gar nichts bekannt. „Auch hier wäre man besser beraten gewesen, sich im Vorfeld mit ExpertInnen aus dem Tierschutz, dem Hundetraining, der Verhaltensforschung oder der Veterinärmedizin an einen Tisch zu setzen und eine fertige Lösung auszuarbeiten, statt einfach nur einen Passus darüber ins Gesetz hineinzupfuschen“, so Petrovic. Dass es für den Tierschutz und andere ExpertInnen generell nicht möglich war, im Vorfeld an dem neuen Gesetz mitzuwirken, ist für Petrovic überdies ein demokratiepolitisches Manko.

Vollzug nicht geklärt

Zudem stellt sich generell die Frage nach dem Vollzug der neuen Bestimmungen, wie etwa beim Alko-Limit für ListenhundebesitzerInnen. „Wir sind sehr gespannt, wie so ein Hundeplanquadrat sinnvoll vollzogen werden soll“, so Petrovic.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. (FH) Oliver Bayer

Pressesprecher



Wiener Tierschutzverein

Triester Straße 8

2331 Vösendorf



Mobil: 0699/ 16 60 40 66

Telefon: 01/699 24 50 - 16

oliver.bayer @ wiener-tierschutzverein.org

www.wiener-tierschutzverein.org