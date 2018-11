Kultursponsoringpreis „Maecenas“ im Schloss Thalheim vergeben

LR Bohuslav: Kunst und Kultur nehmen in unserem Bundesland seit jeher einen hohen Stellenwert ein

St. Pölten (OTS/NLK) - Insgesamt 233 Projekte wurden heuer beim 18. Kultursponsoringpreis eingereicht. Wirtschafts-Landesrätin Petra Bohuslav und ecoplus-Geschäftsführer Helmut Miernicki zeigten sich bei der Preisverleihung überzeugt, dass „Kunst und Kultur in unserem Bundesland seit jeher einen hohen Stellenwert einnehmen. Als Markenzeichen Niederösterreichs prägen und verstärken sie das positive Image unseres Landes. Die Aktivitäten der Unternehmerinnen und Unternehmer im Bereich Kultursponsoring sind daher nicht hoch genug einzuschätzen“.

Mit dem „Maecenas“ werden jene Unternehmen aus Niederösterreich vor den Vorhang geholt, die Kulturprojekte im ganzen Land unterstützen, die ohne dieses Engagement nicht realisiert werden können. Der „Maecenas Niederösterreich“ wurde 2018 u. a. an Unternehmen in den Kategorien „Bestes Kultursponsoring Klein- und Mittelbetriebe“, „Bestes Kultursponsoring Großunternehmen“ verliehen. Mit einem Sonderpreis wurden heuer bereits zum fünften Mal niederösterreichische Kulturanbieter für ihr professionelles Engagement und für die gute Zusammenarbeit mit der Wirtschaft gewürdigt und der Öffentlichkeit vorgestellt. „Diese relativ neue Kategorie wurde von den Kulturanbietern hervorragend angenommen. Die Einreichungen haben sich von 45 im Jahr 2014 auf 99 beim diesjährigen Maecenas gesteigert. Der Maecenas macht sichtbar, was die Unternehmerinnen und Unternehmer im Land für die Kultur leisten“, so Bohuslav.

„Aus unserer täglichen Arbeit mit den Betrieben wissen wir, dass bei der Entscheidung für oder gegen einen neuen Firmenstandort die so genannten ‚Soft Facts‘ eine immer entscheidendere Rolle spielen:

Kunst und Kultur gewinnen als ‚weiche‘ Standortfaktoren in der Betriebsansiedlung zusehends an Bedeutung“, sagte Miernicki.

In der Kategorie „Klein- und Mittelbetriebe“ ging der Preis an die Forst- und Gutsverwaltung Georg Stradiot. Anerkennungen gab es für das Arte Hotel Krems sowie für „Der Wind trägt alle Fragen“ – eine künstlerische Intervention von Birgit und Peter Kainz – Viertelfestival NÖ 2017. Eine weitere Anerkennung erhielt Christian Winkler für regionale Projektförderungen.

In der Kategorie „Großunternehmen“ ging der Hauptpreis an Baumeister Ing. Franz Kickinger für „Ganzheitliches und mehrdimensionales regionales Kultursponsoring mit überregionaler Wirkung“. Einen Anerkennungspreis erhielt die Niederösterreichische Versicherung AG für die Projekte „Volkskultur Niederösterreich“, „Kultur.Sommer.Semmering“ sowie „Museum Region Neulengbach – Egon Schiele Ausstellung“. Weitere Anerkennungen erhielten die Raiffeisen Holding für Klassik unter Sternen und die Waldviertler Sparkasse Bank AG.

In der Kategorie III, dem Kultursponsoring-Sonderpreis „Kunst & Kultur – für erfolgreiches Engagement in Kooperation mit der Wirtschaft“, ging der Maecenas Niederösterreich an den Verein Academia Allegro Vivo für das Projekt „Allegro Vivo 4.0 Internationales Kammermusikfestival und Sommerakademie“. Mit Anerkennungspreisen ausgezeichnet wurden der Verein „Festival La Gacilly-Baden Photo“ für das gleichnamige Festival, die „Bühne im Hof“ für die langjährige Partnerschaft mit der Sparkasse NÖ Mitte West. Ein weiterer Anerkennungspreis wurde dem Verein „Plattform für Vielfalt“ für das Projekt „Völkerball – Kulturfest der Nationen – Viertelfestival 2017“ verliehen. Mit dem Jurypreis „Maecenatentum“ wurden Herta und Konrad Arnold für die Sammlung Arnold in der Benediktinerabtei Stift Altenburg ausgezeichnet.

Nähere Informationen beim Büro LR Bohuslav unter 02742/9005-12322, Christoph Fuchs, E-Mail c.fuchs @ noel.gv.at, bzw. ecpolus unter 02742/9000-19616, Andreas Csar, E-Mail a.csar @ ecoplus.at, www.ecoplus.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse