Viel Neues auf der CIFF Guangzhou, der einflussreichsten Plattform für Handel und Produkteinführung

Begeisterung und Innovation sind ohne Zweifel die Schlüsselwörter für die CIFF Guangzhou, die vollständig neu konzipiert wurde, und auf der mehr als 4.100 Aussteller auf einer Fläche von über 760.000 Quadratmetern ihre Produkte vorstellen.

"Die Plattform erster Wahl für die Markteinführung neuer Produkte und für den Handel" . Dies ist in der Tat das Thema der 43gsten Fachmesse, ein Thema, das das ständige Bestreben der CIFF nach einer globalen Plattform zeigt, um die Innovationen der Aussteller bestmöglich zu präsentieren, und die sich stark um Branchenexperten bemüht, darunter zunehmend ausländische Aussteller. Tatsächlich hat die CIFF im Laufe der Jahre immer wieder den ersten Platz mit der höchsten Anzahl ausländischer Käufer im Vergleich zu allen anderen chinesischen Fachmessen erzielt. 30.000 ausländische Anbieter unter den insgesamt 200.000 Besuchern belegen den weltweiten Wert von und das Interesse an CIFF.

Die CIFF erweist sich somit als stolzer Branchenführer und Spiegelbild des schnell wachsenden Chinas, nicht nur aus wirtschaftlicher Sicht, sondern vor allem aus Sicht einer höheren Lebensqualität. Folglich sind hier die neuesten chinesischen Trends und geplanten Produkte vertreten, deren Design und Qualität sich zunehmender Nachfrage erfreuen.

Eine neu konzipierte Fachmesse

Die CIFF ist eine Fachmesse, die sich ständig neu erfindet. Sie spricht die Anforderungen der Aussteller und Besucher an, stellte beste organisatorische Lösungen bereit, präsentiert die wichtigsten Marken und bietet, dank der zahlreichen Events und Seminare, ein umfassendes Ausstellungserlebnis. Sie schafft eine kommerzielle Atmosphäre in einer ansprechenden Umgebung, mit funktionalen renovierten Empfangs- und Besprechungsbereichen und mit VIP-Lounges.

Die Messe hat auch ihr Image neu konzipiert. Tatsächlich wirbt die CIFF dieses Jahr mit einem einzigen Image, das die gesamte Supply Chain der Möbelbranche integriert und alle fünf Hauptkategorien mit entsprechenden Farben und ikonischen Möbelstücken zeigt.

Das neue Layout

Ein Aspekt, der die CIFF einzigartig macht, ist zweifellos die Präsentation der gesamten Supply Chain der Möbelbranche: von Einrichtungsgegenständen, Inneneinrichtungen und Heimtextilien über Garten- und Büromöbel bis zur CIFM/interzum guangzhou, einer Fachmesse speziell für Möbelkomponenten und Maschinen.

Das Ausstellungslayout wurde weiter optimiert. Die erste Phase umfasst die Aufwertung in den fünf Hauptkategorien und den folgenden sieben Bereichen, die individuellen Trends gewidmet sind: Bereich für High-End-Importe, Designbereich, maßgeschneiderter Heimbereich, Soft-Decoration-Wohnbereich, Freizeitwohnbereich, effizienter Büroraum und intelligenter Wohnbereich.

Im Sinne des kosmopolitischen Anspruchs sind drei Hallen mit insgesamt 90.000 m2 ausschließlich für High-End-Importe vorgesehen. Es handelt sich um hochwertige Möbel, die perfekt auf die Anforderungen des chinesischen Markts zugeschnitten sind und der stetigen Suche nach höherer Lebensqualität gerecht werden.

Halle 1.1 zeigt Designmöbel und exklusive maßgeschneiderte Möbel, die Designer-, High-End-, modulare und maßgeschneiderte Möbelstücke umfassen.

Im Pavillon 2.1, der sog. Design-Halle, stellen große, hochrangige Unternehmen ihre faszinierenden Designs aus.

Unternehmen für maßgeschneiderte Möbel und Smart-Home-Lösungen präsentieren in den Hallen 6.1, 7.1 und 8.1.

Der Pavillon 15.2 ist dem Ausstattungs- und Textilbereich für ein internationales Publikum gewidmet. Beleuchtungsmarken werden im Pavillon 16.2 präsentiert.

Garten- und Freizeitmöbel werden anhand zahlreicher Events und Aktivitäten, wie z.B. einem Balkondesign-Wettbewerb oder einer Gartenschau, im Bereich D des Messegeländes vorgestellt.

Das Ausstellungslayout für die zweite Phase, der sog. Office Show, wird weiter ausgebaut und optimiert. Das "Nanfung International Convention & Exhibition Centre" nahe dem "Canton Fair Complex" wird als Bereich E der CIFF für intelligente Büros und Supportprodukte genutzt.

CIFM/interzum guangzhou hostet Aktivitäten, um eine professionelle Plattform auf höchstem Niveau für Material und Technologien der Möbelproduktion bereitzustellen.

Neue Events

Als Vorschau auf die neuesten Trends in der Möbelwelt wird die CIFF einen großen Raum für ein reichhaltiges Programm an Designaktivitäten und Ausstellungen bereitstellen, darunter die Heimmobiliar-Design-Show, die China Interiors & Decorations-Konferenz, das Global Garden Lifestyles Festival und der Themenpavillon rund um das Büro. Nicht zu vergessen ist dabei die neueste Innovation in diesem Jahr, die Themenshow für weltweit neue Heimprodukte, eine Ausstellung, die in Zusammenarbeit mit Sina.com für innovative Ideen für die folgende Bereiche organisiert wurde: Personalisierung, Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer und Gartenmöbel.

Die Ten Degree Parallel Space-Ausstellung bringt CIFF, home.163.com, zehn bedeutende Designer und zehn bekannte Ausstattungsunternehmen zusammen, um verschiedene Interaktionen innerhalb des Designs zu repräsentieren. Besucher können die Ausstellung auf einer Karte verfolgen, die die zehn aufregendsten Momente hervorhebt, um somit die verschiedenen Lebensstile besser zu verstehen.

Die Design Dream Show präsentiert traditionelle Marken auf innovative Art und Weise. Sie zeigt neben Designermarken aufstrebende Internetmarken, die sich auf die Bereiche Gemeinwohl, grünes Design und grünes Marketing konzentrieren. Dabei werden Technologien zur Schaffung häuslicher Räume mit holografischen Projektionen verwendet.

Smart Home of Young People realisiert in Zusammenarbeit mit Liang Jinghua, einem international renommierten Designer und ehrenamtlichen Berater der "Hong Kong Indoor Designer Association" und Tubatu, der größten Webdekorationsplattform in China, die innovativste Designlösungen für junge Unternehmer.

Wir hoffen, Sie auf der CIFF Guangzhou vom 18. bis 21. März und vom 28. bis 31. März 2019 begrüßen zu können!

