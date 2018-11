Große Naturvielfalt in der Millionenmetropole Wien

Naturschutzbericht 2017 ist online

Wien (OTS) - Froschbiss und Gnadenkraut, Wiener Nachtpfauenauge und Abendsegler entspringen keinem Märchenbuch sondern sind geschützte Pflanzen und Tiere, die, wie rund 800 andere geschützte Arten auch, in Wien heimisch sind. Auf dem Gebiet der Stadt Wien liegen weiters 14.151 ha Schutzgebiet und es gibt über 431 ausgewiesene Naturdenkmäler. All dies entstammt nicht zuletzt den intensiven Natur- und Umweltschutzbestrebungen der Stadt, die ab sofort im Wiener Naturschutzbericht 2017 nachzulesen sind.

Wiener Naturschutzbericht 2017 erschienen

Die Vielzahl der naturschutzrelevanten Tätigkeiten im Jahr 2017, Informationen zum Wiener Arten- und Lebensraumschutzprogramm oder Wiens Beitrag zum Internationalen Naturschutz und Vieles mehr gibt es ab sofort im Wiener Naturschutzbericht nachzulesen.

Naturschutz als Dienstleistung für Mensch und Natur

Auf Grund seiner besonderen geografischen Lage im Übergangsbereich zweier Klimazonen erfreut sich Wien einer besonderen Vielfalt an Lebensräumen, welche wiederum maßgeblich die hohe Lebensqualität für uns Wienerinnen und Wiener beeinflusst. Ziel des Naturschutzes in Wien sind der Schutz und die Pflege dieser Biotope in all ihren Erscheinungsformen. Dazu gehören die Legistik und Sachverständigentätigkeit ebenso wie die Planung von Schutzgebieten, die Umsetzung naturschutzrelevanter internationaler Abkommen oder die Sensibilisierung der Bevölkerung für naturschutzrelevante Themen.

Der aktuelle Naturschutzbericht steht ab sofort zum kostenlosen Download unter www.umweltschutz.wien.at/naturschutz zur Verfügung.

