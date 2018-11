AustriaSkills 2018: 1. Staatsmeistertitel im Handel geht an Florian Hiebl

Junger Salzburger gewinnt „Storeseller-Bewerb“ vor Lukas Arnold (Wien) und Adrian Winkel (Vbg), sichert sich 1. Meistertitel und Teilnahme bei den EuroSkills 2020 in Graz

Wien (OTS) - Der erste Staatsmeister im Handel heißt Florian Hiebl (Fa. Holzner). Der junge Salzburger konnte sich beim „Storeseller-Bewerb“, der ersten Staatsmeisterschaft im Handel, die im Rahmen der AustriaSkills – der Staatsmeisterschaften der Berufe - vom 23. bis 25. November 2018 im Messezentrum Salzburg über die Bühne ging, durchsetzen. Silber ging an Lukas Arnold aus Wien (Fa. Eduscho) vor Adrian Winkel aus Vorarlberg (Sagmeister GmbH, Bronze). In insgesamt 39 Berufen kämpften rund 400 junge Fachkräfte in ihrer Disziplin um Titel und die Teilnahme an den internationalen Berufswettbewerben WorldSkills Kazan 2019 und EuroSkills Graz 2020. Erstmalig mit am Start waren auch junge Verkaufstalente aus Wien, Niederösterreich, Salzburg und Vorarlberg. Hiebl konnte nicht nur Gold bei den Berufsmeisterschaften erringen, sondern sicherte sich auch das Ticket für die Teilnahme an den EuroSkills 2020 in Graz.

Die jungen Verkaufsprofis hatten sich in vier öffentlichen Publikumsbewerben am Freitag und Samstag einer hochkarätigen Fachjury gestellt und ihr Können präsentiert. In Verkaufsgesprächen live auf der Bühne musste ebenso gepunktet werden wie bei den Englisch-Kenntnissen, der Gestaltung eines Verkaufsraums oder der Produktpräsentation und Preiskalkulation. „Wir sind stolz auf unsere jungen Talente, die mit großem Einsatz Top-Leistungen abgeliefert haben“, gratulierte Peter Buchmüller, Obmann der Bundessparte Handel den Teilnehmern. (PWK805/ES)

Alle Details zu AustrianSkills 2018 finden Sie unter www.skillsaustria.at.

