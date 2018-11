Connected Cars: Avis Budget Group kündigt Einführung der vernetzten Fahrzeugtechnik in Deutschland und der Schweiz an (FOTO)

Oberursel (ots) - Ziel ist es, bis 2020 über eine vollständig vernetzte Flotte zu verfügen.

Die Avis Budget Group verkündet heute die erfolgreiche Einführung von vernetzter Fahrzeugtechnik in Deutschland und der Schweiz. Das ist ein bedeutender Meilenstein auf dem Weg hin zur vollständigen Vernetzung der weltweiten Flotte bis zum Jahr 2020.

In Deutschland und der Schweiz sind mehr als 3.000 Connected Cars von Opel und PSA in der Flotte aktiv. Diese Zahl wird in den kommenden Monaten weiter steigen, da immer mehr Automobilhersteller vernetzte Lösungen anbieten.

Damit wurden nach der Einführung in Großbritannien, Belgien, Luxemburg und den Niederlanden, die seit 2018 von vernetzten Fahrzeugdaten und den damit verbundenen operativen Verbesserungen profitieren, zwei weitere Märkte an diese Technik angeschlossen. Connected Cars bieten bedeutende Vorteile, sowohl für die Avis Budget Group als auch für die Kunden. Beispielsweise geben sie in Echtzeit Auskunft zur Tankfüllung und bieten so noch mehr Transparenz. Auch der Miet- und Rückgabeprozess wird beschleunigt, da Tank- und Kilometerstand sowie weitere telemetrische Daten automatisch in die Miet-, Rückgabe- und Logistiksysteme eingepflegt werden.

Mark Servodidio, President International der Avis Budget Group, sagt: "Durch die Nutzung von vernetzten Fahrzeugdaten können wir erhebliche Kosteneinsparungen erzielen und gleichzeitig die Customer Journey optimieren. Genauere Informationen, die automatisch und in Echtzeit bereitgestellt werden, ermöglichen es uns, ein besseres Kundenerlebnis zu bieten und gleichzeitig die Effizienz unserer Mitarbeiter und die Wartung unserer Fahrzeuge zu verbessern."

Als weltweit führendes Mobilitätsunternehmen hat die Avis Budget Group zahlreiche Schritte unternommen, um das Geschäft weiterzuentwickeln sowie die gegenwärtigen und zukünftigen Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen - ganz gleich, ob es sich um Endkonsumenten, Flottenmanager oder andere Mobilitätsunternehmen handelt. Der Schritt, die globale Flotte bis 2020 zu vernetzen, ist nur eine von vielen Initiativen, die das Unternehmen ergreift, um den Wandel in der Mobilität aktiv voranzutreiben.

Über Avis Budget Group

Avis Budget Group, Inc. ist ein weltweit führender Anbieter von Mobilitätslösungen, sowohl durch seine Marken Avis und Budget, die über mehr als 11.000 Mietstationen in rund 180 Ländern auf der ganzen Welt verfügen, als auch durch seine Marke Zipcar, das mit mehr als einer Million Mitgliedern das weltweit führende Carsharing-Netzwerk ist. Die Avis Budget Group betreibt die meisten ihrer Autovermietungen in Nordamerika, Europa und Australien direkt und arbeitet hauptsächlich über Lizenznehmer in anderen Teilen der Welt. Die Avis Budget Group beschäftigt rund 31.000 Mitarbeiter und hat ihren Hauptsitz in Parsippany, N.J. Weitere Informationen finden Sie unter www.avisbudgetgroup.com.

Rückfragen & Kontakt:

Weber Shandwick

Anett Wittmann / Jennifer Kraus

Karlstraße 68, 80335 München

Telefon: +49 89 380179 18

E-Mail: presse.avis @ webershandwick.com