Junge Generation – O’Brien/Katsulis: Jegliche Gewalt gegen Frauen stoppen!

In Österreich ist jede fünfte Frau von Gewalt betroffen, 2018 wurden bereits mehr als 30 Frauen durch ihre Partner oder Ex-Partner ermordet

Wien (OTS/SK) - Zum internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am 25. November appellieren die Vorsitzende der Jungen Generation in der SPÖ (JG) Claudia O’Brien und die JG-Bundesfrauensprecherin Patricia Katsulis an die Frauenministerin: „Ministerin Bogner-Strauß vernachlässigt auf Kosten aller Frauen eine klare Stellungnahme. Wir fordern die Frauenministerin auf, die Finanzierung weitreichender und wirkungsvoller Gewaltschutzmaßnahmen sicher zu stellen.“ Für die JG müssen diese Maßnahmen zum Gewaltschutz die Ausfinanzierung und Ausweitung der Frauenhäuser und Beratungsstellen umfassen. „Diese Einrichtungen schützen Frauen vor Gewalt. Am drastischsten zeigt die unglaubliche Zahl von Frauenmorden 2018, dass massiver Handlungsbedarf besteht“, so die beiden JGlerinnen. ****

Gewalt an Frauen muss ein für alle Mal gestoppt werden

„Wir müssen uns in Zeiten der Digitalisierung genauso bewusst sein, dass Gewalt gegen Frauen auch im Internet stattfindet“, erklärt O‘Brien. Um Hass im Netz wirkungsvoll entgegenzutreten, müssen Beratungsstellen wie jene von ZARA langfristig finanziert werden. Zusätzlich braucht es eine Sensibilisierung der Exekutive und Staatsanwaltschaft. „Vergewaltigungsdrohungen und Stalking sind keine Kavaliersdelikte und dürfen von den zuständigen Stellen nicht als solche behandelt werden“, betont O‘Brien.

Besonders drastisch zeigt der Freispruch eines Täters in Irland, mit welchen Argumenten bei dem Thema Gewalt an Frauen noch immer operiert wird. „Egal wie eine Frau gekleidet ist, egal ob sie flirtet oder zwinkert, ob sie betrunken ist oder nicht - nichts davon kann als automatische Zustimmung zu Sex interpretiert werden. Nur ein Ja ist auch ein Ja!“, so JG Bundesfrauensprecherin Patricia Katsulis abschließend.

Hilfe für Betroffene bietet http://www.frauenhelpline.at/, welche unter 0800/222 555 rund um die Uhr erreichbar ist. (Schluss) jb/mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493